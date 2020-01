Genaro García Luna se declara inocente ante Corte de Nueva York

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), se declaró hoy no culpable de los cargos que se le imputan y fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza, informó el periodista de "The New York Times", Alan Feuer.

El pasado 10 de diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pesan contra él cargos de corrupción y narcotráfico.

Los cargos contra García Luna

A través de un comunicado, la dependencia estadounidense detalló que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón cuenta con tres cargos por tráfico de cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas a cambio de sobornos millonarios. El Departamento de Justicia indica que el acusado permitió que el Cartel de Sinaloa operara con impunidad en México.

Habrá nueva audiencia

Este viernes, García Luna acudió ante la Corte de Nueva York para iniciar el proceso en su contra por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa.

Al declararse no culpable, habrá una nueva audiencia.

Desvíos de recursos a García Luna, operados por empresa panameña

La empresa panameña Nunvav INC fue la operadora del desvío de recursos que beneficiaron a Genaro García Luna en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

