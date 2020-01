Gritos, los convierto en becas; responde AMLO a inconformes en Ayala

Un día después de que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) lanzó consignas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario aseguró que los gritos los convierte en becas, y reafirmó que ya no habrá dinero para las organizaciones como sucedía antes.

Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador comentó sobre el incidente que tuvo ayer con la UNTA en Ayala, Morelos, durante un evento en esa entidad, y refirió que el enojo de los inconformes es porque ya no se le da dinero a su organización.

Le dije a uno: ‘ya no va haber dinero a las organizaciones, va a ser a la gente, a los campesinos’ y no sabía yo que era el dirigente de la organización, sino no se lo digo, ya luego me dijeron que era el dirigente, pero la gente en Ayala muy bien, muy contenta, pero apenados por lo que fueron hacer este grupo”, afirmó.

Este lunes, entre gritos y pancartas contra la construcción de la termoeléctrica en Huexca, integrantes de la UNTA y opositores al Gobierno Federal increparon al presidente López Obrador a su llegada al municipio de Ayala.

Además, los inconformes pidieron al mandatario federal que se retire del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, la pintura en la que aparece Emiliano Zapata "feminizado".

Exigen a López Obrador cancelar termoeléctrica de Huexa

Este lunes, integrantes de la Asamblea de los Pueblos de Morelos en Defensa del Territorio exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su palabra de cancelar la termoeléctrica de Huexca, como dijo durante su campaña electoral, así como el esclarecimiento del asesinato del comunicador indígena Samir Flores Soberanes.

Durante la visita realizada por el tabasqueño al municipio de Villa de Ayala, la Asamblea manifestó “los atropellos que se viven en el país con la imposición de megaproyectos a través de la compra de conciencias, amenazas, tortura y muerte, dejando de lado el cumplimiento de la ley”.

Recordaron los más de 10 amparos conseguidos por los pueblos afectados de Tlaxcala, Puebla y Morelos en contra del complejo gasoducto-termoeléctrica-acueducto de Huexca y la propia afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer la existencia de intereses leoninos en la firma de contratos para la red de gasoductos.

En el mismo contexto, destacaron el asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador y defensor del territorio, que a casi un año de ocurridos los hechos, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos ha mostrado “vergonzosa inoperancia al no tener resultados”.

Exigen a López Obrador cancelar termoeléctrica de Huexa Foto: Cuartoscuro

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?