Héroe del volante transporta medicamento durante pandemia

En su camión, César recorre el país con ocho toneladas de medicamentos hasta dos veces a la semana.



Su trabajo es una de las actividades esenciales que no han parado durante toda la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Ando transportando medicamento, en eso consiste mi trabajo, repartiendo medicamento a los almacenes grandes desde el IMSS, como almacenes de farmacias particulares". César David Altamirano, transportista de medicamentos



Los medicamentos que transporta son vitales para los grupos vulnerables a esta enfermedad. Circula desde Tijuana hasta Cancún repartiendo el medicamento.



En el momento más álgido de la epidemia, César no se ha despegado del volante; se sabe en riesgo y con él, su familia.

A mi familia la veo, cuando tengo oportunidad cada ocho días, si no cada 15 o 20 días; los veo lo menos que se pueda para evitar contagios".



Con el semáforo de contingencia aún en rojo, el conductor de camiones sabe que su actividad no se detendrá en los próximos meses, como no ha parado desde el inicio de la epidemia.



Te da una pequeña satisfacción saber que estás llevando algo que alguien lo está requiriendo"

