La venta de peluches hechos con estambre y mucho cariño, por manos de mujeres que se encuentran presas en el Reclusorio de Barrientos, servirá para dotar de insumos (como guantes y batas) a médicos mexicanos que se encuentran en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus, COVID-19.

La Cana y otras organizaciones están detrás del proyecto de estos lindos peluches que bien pueden ser un regalo con causa para el próximo 10 de mayo, Día de las Madres.

Conoce estos lindos peluches

La tierna colección de peluches, que visten con batitas y cubrebocas, lleva el nombre de “Héroes y Heroínas con bata”, y son tejidos por mujeres que se encuentran en el cumplimiento de sentencias en el Reclusorio de Barrientos.

La venta de estos felpudos amigos está pensada como una compra con causa: además de ayudar a conseguir apoyo económico para la subsistencia de las mujeres presas dentro del reclusorio, parte de las ventas será empleada para comprar material médico que será entregado a los profesionales de la salud; entre los insumos se cuentan:

Gel antibacterial

Mascarillas

Cubrebocas

Traje de Protección

Guantes

Te invitamos a sumarte a esta iniciativa donde no sólo apoyas la economía local y la reinserción social, sino también a nuestros héroes y heroínas con bata que todos los días trabajan para mantenernos sanos y seguros. El permanecer en casa no implica que no podamos seguir ayudando a quienes más lo necesitan”, señala el texto de La Cana que invita a apoyar este proyecto.

¿Cómo puedo comprar uno de estos peluches?

Adquirir uno de los héroes y heroínas con bata es sencillo: sólo tienes que entrar al sitio https://lacana.mx/collections/heroes-y-heroinas-con-bata y ahí elegir entre algunos de los personajes de esta colección, que llevan nombres como Enfermera Isabel, Enfermera Ana, Enfermero Gabriel, entre otros.

Los costos van desde los 380 pesos y hacen envíos a todo México.

Toma nota de esta iniciativa y tómalo como una opción para el regalo de este Día de las Madres.

