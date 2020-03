Hombres podrán unirse al paro de "un día sin mujeres": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que durante el paro nacional del próximo 9 de marzo se lleve a cabo de “manera pacífica”. Además, afirmó que tanto hombres como mujeres tienen todo el derecho de no acudir a sus labores cotidianas si así lo desean.

Mujeres y hombres también, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar pues también, es una cuestión de voluntad de cada quién”.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que la única recomendación es que sea una manifestación de “libre expresión, de ideas”, procurando que no haya violencia.

Que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica, cuando digo no violencia no estoy pensando en que haya represión, no vamos a utilizar la fuerza en nada”.

Paro Nacional de Mujeres

El próximo 9 de marzo se invita a las mujeres a parar sus labores cotidianas debido a la violencia que aqueja al país.

En la propuesta se invita a mujeres, niñas y jóvenes a no participar en actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, así como a no comprar nada como manera de protestar ante los feminicidios y la violencia hacia las mujeres.

A la convocatoria del paro feminista se han sumado universidades, instituciones, incluso el Consejo Coordinador Empresarial en apoyo a las mujeres que decidas participar el paro nacional del 9 de marzo.

Para el 8 de marzo, colectivos feministas también han convocado a una marcha a las 14:00 horas, que partiría del Monumento a la Revolución a la 'antimonumenta' y finalizaría en el Zócalo de la Ciudad de México.

