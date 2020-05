¡Cuidado! Antes de comprar en línea, debe conocer cuáles son los fraudes más comunes que deberías evitar en este Hot Sale 2020, la séptima edición de una serie de ofertas y descuentos en varias tiendas que promueven una de las ventas por internet más grandes de México.

Fraudes más comunes durante Hot Sale

En las ediciones anteriores del Hot Sale, se identificaron una serie de Fraudes: robo de identidad, suplantación de datos, así como páginas falsas que te direccionan a supuestas webs de las tiendas que resultan sólo un gancho para robar tus datos bancarios. Descubre cuáles son las formas más comunes de robar tu identidad.

Pharming

Este método consiste en redirigirte a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes con el propósito de robar tu información. Por lo regular sucede cuando miras ofertas en internet y salen páginas emergentes, en las cuales, habitualmente, muestran leyendas como “¡Felicidades, eres el visitante un millón, haz clic aquí para reclamar tu premio!”

¿Cómo puedo evitarlo?

De acuerdo con la Condusef, es imprescindible que no des clic a páginas sospechosas o respondas mensajes de correo sospechosos y desconocidos. Verifica que el sitio en el que navegas cuente con el protocolo de seguridad https:// y el candado cerrado en la barra de direcciones. Un bloqueador de páginas emergentes que puedes descargar es útil en estos casos.

Correo basura

Mejor conocido como Spam, se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron, esto con fines publicitarios o comerciales. Dicho correo incita a visitar alguna otra página o descargar algún archivo, siendo el acceso a un virus que roba la información total de tu dispositivo.

¿Cómo puedo evitarlo?

Instala en tu computadora o dispositivo algún antivirus como prevención. Por lo regular llegan de forma directa a una carpeta en tu e-mail; sin embargo, no pasa en todas las ocasiones. De acuerdo con la Condusef, no debes dar clic a boletines o correos de “ofertas” en los que no te has inscrito. No olvides también que al descargar aplicaciones, es recomendable hacerlo por medio de tiendas y desarrolladores oficiales.

Phishing

Es una de las formas más comunes de suplantación de identidad: al hacerse pasar por una institución financiera, a través de un mensaje, te indican algún posible error de tu cuenta bancaria. Esto propicia ingresar a tus datos, obteniendo así información confidencial, como números de tarjetas, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas. También existe el phishing telefónico, en donde los delincuentes simulan ser empleados del banco al que perteneces.

¿Cómo puedo evitarlo?

Verifica que la página en la que te piden datos en realidad pertenece a tu banco, por lo regular simulan logos, pero todas las instituciones bancarias han advertido que nunca solicitan datos personales o de cuentas a través de correo electrónico a través de teléfono o internet sin ser tú quien inicia la operación. En caso de quedarte alguna duda, es mejor que cuelgues y te comuniques con tu banco.

Smishing

Es parecido al anterior. En este tipo de fraude usan tu celular para enviarte mensajes SMS con la finalidad de que visites una página web fraudulenta. Esto, con el propósito de obtener tu información bancaria y así realizar transacciones a tu nombre.

¿Cómo puedo evitarlo?

Recuerda, un banco nunca te manda mensajes y menos con celulares de 10 dígitos; si detectas esto, borra de inmediato el SMS que te llegó.

Hot Sale 2020: del 22 de mayo al 1 de junio

El 72% de los mexicanos dijo que sí comprará en este Hot Sale, aunque el 74% destinará mucho menos presupuesto este año, mientras que un 24% ocupará el mismo presupuesto y un mínimo del 2% gastará más que en 2019, de acuerdo con una encuesta que reveló la plataforma de ofertas en línea Tiendeo.

El Hot Sale 2020 se llevará a cabo del 22 de mayo al 1 de junio; se realizará en medio de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?