IMSS habilita centro vacacional de Oaxtepec para pacientes no graves de COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el Centro Vacacional de Oaxtepec, Morelos, será habilitado para recibir y atender a pacientes no graves de COVID-19, principalmente jóvenes y sin comorbilidades.

El directo General del IMSS, Zoé Robledo, detalló esta medida se adoptó para que estos pacientes no graves no contagien a más personas.

El funcionario federal indicó que el lugar emblemático de la seguridad social tiene 225 cuartos en dos hoteles ejecutivos y cuatro familiares, en donde además albergarán, en las cabañas, a las 150 personas que atenderán a los pacientes, entre médicos, enfermeras y empleados de los diferentes servicios.

“En este lugar lo que vamos a hacer es recibir pacientes de COVID, pero que no tienen síntomas graves, que no tienen sus síntomas, digamos expresados de una forma que pudiéramos suponer que se puede complicar, gente joven, que no tiene ninguna comorbilidad, que no tiene otra enfermedad, pero que estamos evitando que al ir a su casa contagie a alguien más. Esta es una suerte de cuarentena voluntaria”, indicó Zoé Robledo.

Robledo afirmó que no todas las personas contagiadas van al hospital, ya que cerca de 80 por ciento enfrenta la enfermedad de manera ambulatoria, en su casa. Por lo que a los contagiados se haría un estudio para establecer con quien y como pasaría los 14 días que estaría enfermo.

Cuarentena voluntaria

El director General del IMSS aclaró que es una cuarentena voluntaria para quedarse en los hoteles donde hay internet, un cuarto de televisión, áreas para la resiliencia, horarios en que van a poder salir y tener actividades en el interior del centro vacacional.

Ofreció además la dotación de comidas, con personal del IMSS que atiende COVID, desde enfermeras, hasta quienes hacen la limpieza. Mencionó que otro objetivo es romper las cadenas de contagio y atender una parte a determinante sociales de la salud.

El hospedaje se ofrece para "alguien que vive en una casa y que no puede poner un baño exclusivo para quien está enfermo. Es algo que puede funcionar muy bien", reiteró.

Centro vacacional podrá alojar a 600 personas

Estamos hablando de 600 personas de las que tenemos que asegurarnos que estén muy bien atendidas. Los pacientes podrán ver al personal de salud, hablar con quienes los atiendan, los monitorean en sus síntomas para que sigan estables.

Creemos que es una medida diferente para que los hospitales se concentren en las terapias intensivas, en los casos más graves, críticos, mientras aquí los no graves se recuperen en condiciones para que evolucionen y en caso de que tengan complicaciones hay un protocolo para su atención", Zoé Robledo, director General del IMSS.

Acompañado de otros funcionarios, establecieron que es un apoyo a las familias en general, para gente que ya tiene el virus, esté aislado de los familiares, para que no contagien.

