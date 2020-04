Indaga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Luis Enrique Miranda, exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), es investigado, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda (UIF-SHCP).

Respecto al caso de administración anterior, se han presentado denuncias contra Rosario Robles, Ruiz Esparza, OHL, Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda”. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF

Nieto Castillo no precisó por qué se investiga al exfuncionario federal.

En ese sentido, el titular de la UIF dijo que "el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, no se persigue a nadie, pero si alguien apareciera en alguna investigación, lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra”.

En enero pasado, la Secretaría de la Función Pública informó que investigaba presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios.

