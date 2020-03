Inicia entrega de pensiones de cuatro meses para adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy inicia la entrega de pensiones de cuatro meses para adultos mayores, esto como medida preventiva ante la propagación del nuevo coronavirus.

Todos los que tienen adultos mayores a cuidarlos, es la población que resultaría más afectada por coronavirus, a cuidarlos y hacer caso a las autoridades de salud”.

El anuncio de aumentar el recibo de pensión para los adultos mayores se dio ayer durante la conferencia matutina del presidente de la República, en la que el mandatario recalcó que se están incluyendo dos bimestres, “en vez de recibir 2 mil 670, van a recibir el doble”, dijo López Obrador.

Medidas para afrontar la epidemia del coronavirus

La noche del martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a su gabinete legal y ampliado para abordar las medidas a tomar frente a la epidemia del coronavirus, entre las que se acordó continuar con los programas sociales, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

López Obrador indicó que otro punto que se abordó durante la reunión de este martes fue que el gobierno mantendrá una política de austeridad.

A diferencia de las crisis anteriores no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno que se apriete el cinturón, esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis. Eso lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas, estamos blindando al pueblo”, destacó.

Respecto a las medidas anticipadas que están tomando algunos estados como cerrar establecimientos como bares, restaurantes, cines y cancelar celebraciones patronales, el mandatario rechazó esas medidas porque dijo que hay personas que viven al día por lo que su economía quedaría lastimada.

Agregó que el gobierno está actuando de manera responsable, por lo que se apoyará a las empresas y se defenderá la economía.

