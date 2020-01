Invertirá Gobierno Federal hasta 100 mil mdp en medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno destinará de 80 a 100 mil millones de pesos a la compra de medinas y garantizar que se entreguen gratis a la población, al tiempo que pidió a los ciudadanos apoyar en el combate a la corrupción en el sector salud.

Presupuesto para medicinas

Aseveró que con el presupuesto que se destinará para medicamentos es suficiente si no hay corrupción, y pidió que "en materiales de curación, que no se quede la medicina, los materiales de curación en las bodegas echándose a perder, que los trabajadores y los mismos ciudadanos avisen, denuncien, estén pendientes”.

La corrupción y las medicinas

En ese sentido, arremetió de nuevo contra administraciones pasadas, y aseguró que se robaban los medicamentos, fingían que entraban a los almacenes, pero luego aparecían en las farmacias incluso con la marca de las dependencias del gobierno como el IMSS o el ISSSTE.

¿Cómo controlamos esto? Con la gente, con los trabajadores, que nos ayuden, que desterremos la corrupción. Si no, costara más trabajo. No quiere decir que no se va a poder, pero si tenemos el apoyo de la gente, avanzamos más”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El presidente reconoció que el Gobierno federal tiene más posibilidad de controlar a los funcionarios de alto nivel, pero la corrupción ha permeado y es ahí donde se pierde control. Además, solicitó el apoyo a la ciudadanía para que siga el apoyo para combatir la corrupción.

Pedirles que nos sigan apoyando como lo han venido haciendo, que en este 2020 sigamos todos empujando al elefante, que todos ayudemos y de manera especial que nos ayuden a combatir la corrupción. Estaba muy pervertido el Gobierno, muy echado a perder". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

