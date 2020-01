Jóvenes Construyendo el Futuro rinde frutos, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está rindiendo frutos pese a que en un inicio enfrentó resistencias.

A pesar de cuestionamientos va el programa y se inició como lo concebimos: el que los jóvenes tengan posibilidad de estudio y trabajo”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El mandatario federal afirmó que este proyecto es uno de los pilares para establecer la transformación del país que no se quedó únicamente en un cambio de gobierno.

Como prevalece la mentalidad conservadora se cuestionó de qué se le iba a pagar sin trabajar a los 'ninis', que eso no era conveniente, adecuado, correcto, pero es porque prevalece esa concepción, que se debe respetar. No todos podemos pensar igual, la democracia es pluralidad, diversidad”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

López Obrador enfatizó que su administración tiene el objetivo de nunca dejar en el desamparo a los jóvenes del país, quienes -dijo- fueron discriminados y dejados en los gobiernos anteriores.

Este programa inicia porque no se atendía a los jóvenes, lo único que se hizo en los gobiernos anteriores, me da pena decirlo, pero tengo que hablar de los antecedentes para comprender el por qué del programa, lo único fue acuñar una frase despectiva, discriminatoria, que había jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, los 'ninis'”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El jefe del Ejecutivo federal expuso que para acabar con ese estigma, su gobierno está emprendiendo, como nunca se había hecho, una política social en la que se busca garantizar la educación y el trabajo.

Afirmó que hasta el día de hoy se están entregando becas en todos los niveles educativos para que los jóvenes que menos recursos tienen no dejen los estudios por falta de dinero, además de que desde la familia se debe trabajar para fortalecer los valores y evitar que la juventud caiga en las conductas antisociales.

