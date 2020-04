La educación no se detiene, estudiantes toman clases virtuales

A pesar del cierre físico de las puertas de la UNAM y el Politécnico, miles de estudiantes toman clases a través de las aulas virtuales, gracias a la tecnología la educación no se detiene.



El aula virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México y el aula 4.0 del Instituto Politécnico Nacional, son ahora los salones de clase para miles de estudiantes de las universidades públicas más grandes del país.

Con su plataforma, la UNAM dicen estar preparada para una pandemia larga, el Poli asegura que es el mejor momento para vencer la resistencia tecnológica.

...La tecnología nos permitirá que no esté cerrada la universidad, se tiene que seguir enseñando a sus estudiantes..." comentó Margarita Pérez Durán, coordinadora de extensión de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a distancia, CUAED-UNAM

Chadwick Carreto Arellano, director Unidad Politécnica para la Educación Virtual del IPN opina que el momento que se vive “no se debe ver como un problema sino como una gran oportunidad para poder brincar esa barrera que teníamos en cuestión de resistencia tecnológica".

Con todo lo que implica, los 218 mil alumnos de la UNAM y los 190 mil del Politécnico, han tenido que adaptarse; a Johana, estudiante preparatoria le ha costado trabajo porque dice, “hay temas que no entiendo, luego quiero investigar, pero tampoco le entiendo al 100, entonces no tengo esa facilidad de poder preguntarle a los maestros directamente y que ellos me expliquen mejor..."

Mariel se dice muy estresada, expresa que le es más fácil cuando es presencial la clase.

Para la cuarentena, varias Universidades ha echado mano de las plataformas ya conocidas de educación a distancia que tienen, sin duda, esto será un antes y después en la educación del país.

