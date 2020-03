En vivo, la mañanera de AMLO, 26 de marzo de 2020

09:35 | AMLO mencionó que ante el coronavirus, hay que hacerle casos a los especialistas: "Los políticos no somos todólogos, hay que apoyarnos en los médicos, en los científicos y eso ha caracterizado a México porque una mala decisión inclusive una declaración puede afectar. Necesitamos ser prudentes".

09:20 | El canciller recalcó que esta reunión significa algo alentador para entrar a tomar decisiones conjuntas para la recuperación de la economía mundial ante el COVID-19.

09:18 | Marcelo Ebrard recalcó que la reunión que tuvo AMLO con los integrantes G-20 llegaron a un acuerdo para mantener los aparatos médicos para atender a los contagiados por coronavirus; también cómo impactará a la economía mundial la pandemia.

09:13 | López-Gatell reiteró que la fase 3 por coronavirus se va a dar y el riesgo es que se sature el sistema de salud: “La gran diferencia es que con las medidas de la sana distancia en lugar de tener una curva inmensa que nos supere, vamos a tener una curva epidémica que permita atender a las personas más enfermas”

9:08 | Hugo López-Gatell reiteró que en una sociedad tan desigual como la de México no se puede restringir tanto la actividad social y económica porque se podría causar un daño irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, que es el 50% de la población. Asimismo, dijo que el coronavirus no se puede terminar de un día para otro.

09:03 | AMLO indicó que en los casos de tortilla y huevo ha fallado la distribución, pero reiteró que no hay desabasto.

09:01 | El mandatario dijo que se agradece el apoyo y recalcó que toda la población está apoyando ante el coronavirus. "Hay muy pocos casos de abuso, en general las gasolineras". Además, lamentó que algunas empresas están despidiendo a trabajadoras.

8:42 | Ante represalías políticas, AMLO sugirió que se presente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, además de la denuncia pública.

8:33 | Sobre la seguridad, López Obrador dijo que Nuevo Laredo, Tamaulipas es el lugar donde más ha costado la seguridad.

8:26 | AMLO dijo que finalmente rechazó el racismo y la discriminación: "Vamos a vencer con la fraternidad mundial"

8:25 | En cooperación internacional, el presidente expresó las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales. Además de que no prevalezcan los monopolios comerciales y que no se use el precio del petroleo para afectar la economía de los pueblos.

8:24 | López Obrador mencionó que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal

8:22 | AMLO explicó que durante la videoconferencia expresó su solidaridad y la de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia y resaltó el papel de la participación de la gente. "No basta con los hospitales se requiere de la participación de la gente y la importancia de la familia".

8:19 | El jefe del Ejecutivo explicó que participó en la Cumbre Virtual de Líderes del G20 en el que se abordó el tema de la pandemia del coronavirus (Orthocoronavirinae)

8:18 | El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a su tradicional conferencia desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

