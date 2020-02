La mañanera de AMLO, 27 de febrero

8:45 | "En la influenza se exageró, afectó, fue mal manejado, nos afectó económicamente. Aquí por influenza tenemos desgraciadamente como 15 mil muertes al año; no estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo, pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 perdidas. Tenemos que atender el asunto, pero no exagerar", recalcó.

8:43 | López Obrador recalcó que hay que informar sobre las medidas que se toman por el coronavirus.

8:40 | AMLO aseguró que están visitando toda las regiones de México, "las 68 culturas en todo nuestro territorio".

8:37 | En temas de educación, explicaron que todas las fechas históricas tendrán un estudio especial.

8:28 | López Obrador aseguró que si se detectara un caso de coronavirus “se atiende, tenemos información de que no existe esa posibilidad, nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos”.

8:26 | “Se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a un barco que llegue y ni siquiera se le permita atracar, y que continúe a ver a dónde, eso es inhumano”, aseguró.

8:25 |”Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar; no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni aeropuertos”, explicó.

8:24 | Acerca del crucero Meraviglia aseguró que se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero.

:20 | AMLO asegura que nunca se habían atendido a los pueblos indígenas, ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes.

8:13 | El presidente dijo que el que representa el estado debe asumir su responsabilidad. "Nosotros vamos a enfrentar todos los agravios que se cometieron durante la conquista el año próximo, la represión contra el pueblo Yaki, Maya, durante el porfiriato; al pueblo chino que durante la Revolución fue reprimido".

7:45: | AMLO se toma fotos con los representantes de los pueblos indígenas que se dieron cita a Palacio Nacional.

7:41: | El 97 por ciento de los integrantes de la población indígena en el país ya recibe por lo menos un programa de bienestar, aseguró AMLO.

7:38: | El mandatario aseguró que primero deben atenderse las necesidades básicas fundamentales de los pueblos indígenas: "El que no haya pobreza y que no haya opresión, y esto lo estamos haciendo".

7:36 | Andrés Manuel López Obrador resaltó el compromiso de fortalecer las lenguas indígenas, de las culturas y los pueblos originarios de México: "Este es un tema fundamental".

7:34 | Realizan la suscripción de convenio de la UNESCO y Secretaria de Cultura.

7:25 | Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO resaltó el trabajo de México en temas como igualdad, educación y cambio climático.

7:14 | Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explica los programas para pueblos indígenas

7:12 | Hacen la proyección de un video de atención a migrantes para pueblos indígenas

07:06 | El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su conferencia matutina.

