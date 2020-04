La mañanera de AMLO, 10 de abril de 2020

7: 32 Asegura López Obrador que cuenta con buena salud. "Estoy bien, no tengo ningún problema. Ya saben ustedes, soy hipertenso pero me tomo mis pastillas. Constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, traigo presión de joven".

7:28 Vamos a levantar al ISSSTE de la ruina, se compromete el jefe del Ejecutivo.

7:20 El lunes el presidente López Obrador dará un balance general de la situación del coronavirus en México e informará qué sigue en la estrategia de salud.

7:10 López Obrador dio a conocer que le solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que venda a México 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19; espera la respuesta para la tarde de este viernes

7:08 Por el tema petrolero, el presidente López Obrador habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se comprometió a que su país reducirá adicionalmente 250 mil barriles por México.

7:05 México va a contribuir a estabilizar los precios del petróleo reduciendo en 100 mil barriles la producción nacional a partir de mayo, informó López Obrador

7:03 El jefe del Ejecutivo anuncia que sostendrá una llamada con el presidente de China, XI Jinping para agradecerle la venta de material médico y negociar la venta de más insumos destinados a enfrentar la pandemia de coronavirus.

7:00 El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece conferencia matutina.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?