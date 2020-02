La mañanera de AMLO, 17 de febrero

9:17 | Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

9:09 |Adelantó que no existen casos de coronavirus en México. Señaló que “no hemos tenido afectaciones en lo económico, cerró el peso con mucha fortaleza el pasado fin de semana en 18.56 pesos por dólar, es la apreciación más importante de nuestra moneda en 18 meses”.

8:57 | El presidente de la República afirmó que le pedirá a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre los presuntos actos de corrupción en el Fodepart.

8:44 | AMLO hizo un llamado a las feministas que realizan pintas durante las manifestaciones. “Les pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan, sabemos cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho de todos a la manifestación y ojala se ejerza ese derecho sin violencia”.

8:38 | Sobre la Ley de amnistía, el presidente dijo que se está llevando a cabo una acción en las cárceles, se procura no mezclar a todos los presos, hay programas de educación por parte de iglesias evangélicas y católicas.

8:34 | "Yo invito a todos a portarnos bien, yo le digo a la gente que apoya a estos grupos (delictivos) que nos ayuden, hay otras formas de obtener ingresos”.

8:15 | AMLO dio su postura sobre el feminicidio de la menor identificada como Fátima. Dijo que es muy lamentable que esto suceda, “yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable, de aplicar una política para tener una sociedad mejor”. En este caso, estoy seguro que se encontrarán a los responsables, tenemos que mejorar la vida pública del país.

8:00 | Están en venta 72 aeronaves. “Son aviones que cuestan mil millones de pesos”, y es un mercado especial. Además, señaló que hay casas de descanso de los expresidentes que también pueden ponerse a la venta.

7:56 | El líder del ejecutivo afirmó que tienen 340 mil mdp destinados a programas de bienestar social.

7:48 | Dijo que están iniciando la producción de fertilizantes en las plantas de Coatzacoalcos, de Pajaritos, mismas que generaron polémica, sin embargo, ya están en uso para producir fertilizantes y se van a entregar a los campesinos. Indicó que esto no para el proceso judicial contra Emilio Lozoya. Señaló que tienen el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de Guerrero, Tlaxcala, Puebla y a los pueblos indígenas.

7:45 | Anunció que el gabinete de seguridad dará a conocer el plan que se tiene sobre las casetas, además del ahorro y el ingreso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7:43 | López Obrador dijo que a fin de mes saldrán a la veta los boletos para la rifa del avión presidencial.

7:24 | El presidente informa que se inauguraron 69 cuarteles de la Guardia Nacional y se inicia la construcción de 80 más, “tendremos 161 cuarteles al finalizar el año en curso”. Informó que la corporación tendrán presencia en 266 coordinaciones territoriales. Indicó que el presupuesto para la Guardia Nacional es de alrededor de 50 mil mdp.

7:23 | Se presentó el video de avance semanal de la refinería Dos Bocas, Tabasco, donde se indicó que el volumen del relleno es de 10.3 millones de metros cuadrados.

7:20 | El presidente López Obrador toma la palabra y presenta un video de los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

7:18 | El titular de Profeco señaló que se atendieron las 559 denuncias presentadas en la app Litro x Litro. Se realizaron 172 visitas de las cuales solo 1 se negó a ser verificada.

7:16 | En cuanto al precio del Diésel, la que registró el precio más alto fue una estación ubicada en El Marqués, Querétaro, con 21.89 pesos el litro. Mientras que el más bajo se registró en Tecámac a un precio de 19.04 pesos el litro.

7:14 | El precio más alto que se registró en la gasolina regular está ubicado en Islas Mujeres, Quintana Roo, con un costo de 20.97 pesos por litro, mientras que la más baja se registró en Singuilucan, Hidalgo, con un precio de 17.83 pesos por litro. En la gasolina Premium el más alto fue de 23.09 pesos por litro, registrado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Por su parte, la más económica se registró en 18.24 pesos el litro, ubicado en Pachuca, Hidalgo.

7:12 | El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla dio a conocer este lunes el “Quién es Quién” en el precio de los combustibles.

7:11 | Da inicio la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

