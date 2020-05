8:11 El presidente López Obrador pide no relajarse y continuar con las medidas de distanciamiento social.

8:07 Toma la palabra la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien informa que al día de hoy en la capital hay 5 hospitales enfocados en la atención de los casos de coronavirus, y se espera, dijo, que para la próxima semana sean nueve.

7:59 Toma la palabra Zoe Robledo, titular del IMSS, quien destaca la integración de las instituciones de salud frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.

7:52 López Gatell señala que el servicio médico en el ISSSTE está saturado por lo que es muy importante el funcionamiento de las instituciones de salud de forma integral.

7:50 Hay distintas etapas de COVID-19 en el territorio mexicano, lo que permitirá segmentar las medidas de mitigación por región, indica López Gatell

7:49 Las zonas más afectadas son la Ciudad de México y el Valle de México, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y Sinaloa.

7:47 El seis de mayo sería el momento cumbre de la epidemia en México, y después empezará a descender si y solo si se sigue con las medidas de distanciamiento social, informó López Gatell.

7:42 Tenemos una noticia muy estimulante sobre COVID-19, dice el subsecretario de Salud Hugo López Gatell.

7:36 "Estamos enfocados a erradicar prácticas erradicar prácticas ilegales como la subcontratación": Luisa María Alcalde

7:33: La titula de la STPS recuerda que el salario mínimo ha pasado de 102 a 123 pesos diarios.

7:31 La secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, reconoce a los trabajadores que este año conmemoran el primero de mayo desde casa.

7:25 Pidió que en caso de síntomas no graves se espere en casa para no saturar los hospitales. En el caso de la Ciudad de México "tenemos camas suficientes, pero ya no se debe acudir a donde existe saturación como en el INER", comentó.

7:21 El presidente hace un llamado a quienes presentan síntomas de coronavirus, a aislarse en casa y en caso de presentar síntomas graves o ser de los grupos vulnerables, acudir a los hospitales.

7:06 El jefe del Ejecutivo recuerda el Día del Trabajo.

7:05 Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador con un pensamiento para Óscar Chávez: siempre lo recordaremos.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?