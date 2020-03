La mañanera de AMLO, 13 de marzo de 2020

8:25 | AMLO terminó la conferencia invitando a la gente que compre su "cachito" para el sorteo del avión presidencial.

8:12 | López-Gatell explicó: "Si uno está bien alimentado, come frutas y verduras no quiere decir que es una vacuna, ni una protección. Comprar vitaminas de vitamina C ayuda, pero es mejor consumir productos naturales. Hidratarse sí es muy importante”.

8:09 | Sobre los casos de Estados Unidos, indicó que el flujo posible del coronavirus es de norte a sur, no de sur a norte.

7:50 | López-Gatell aseguró que quienes tengan los síntomas, pero si no tienen antecedentes de viaje, si no tienen contacto con una persona que viene del extranjero y no tienen las condiciones de riesgo para complicarse (mayores de edad, menores de 5 años, embarazadas o enfermedades crónicas) es mejor quedarse en casa porque lo más probable es que no sea coronavirus.

7:43 | El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal mencionó las alianzas estrategias que han hecho con distintas empresas para enfrentar la pandemia.

7:39 | Sobre las pruebas por Covid-19 explicó que hay muchos mecanismos que se pueden documentar la circulación de los virus. Explicó las pruebas realizadas y los contagios.

7:35 | López-Gatell explicó que México tiene menos casos a comparación del resto de los países, pues éstos tuvieron su primer caso un mes antes que en nuestra nación.

7:31 | El funcionario confirmó que ya hay 15 casos de coronavirus en México. El 80% son de enfermedad leve y 3 casos que requirieron hospitalización.

7:27 | López-Gatell dijo que deben mantener la calma y disciplina constitucional ante el coronavirus: "Si estas intervenciones se hacen pronto no sirven y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que ya no se pueden duplicar",

7:26 | "Estas oleadas de miedo también afectan a altos dirigentes políticos y pueden llevar a una cancelación anticipada de eventos. Las repercusiones no sólo son económicas", dijo.

7:25 | El funcionario habló de los videos que exhortan a declarar de inmediato estado de emergencia.

7:24 | Otra fake news, dijo López-Gatell, fue la que hay que hablar a un teléfono para pedir un examen a domicilio

7:22 | Ayer detectaron dos oficios apócrifos a gobernadores de Aguascalientes y Quintana Roo.

7:21 | Explicó que están monitoreando por 6 mecanismo diferentes y disipar una idea que se está propagando en México y Estados Unidos, la idea de que estamos ocultando o mintiendo

7:20 | Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, dijo que hay miedo y desinformación. "Es un reto mantener la calma".

7:15 | López Obrador pidió infomarse sobre el Covid-19 y confiar en los expertos

7:13 | AMLO explicó que van a seguir informando sobre el coronavirus.

7:12 | Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional.

