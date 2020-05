La movilidad por los aires sigue en tiempos de COVID-19

Los días de más riesgo de contagio por el nuevo coronavirus COVID-19 no frenan del todo el espacio aéreo, sin duda, la pandemia ha cambiado la vida en el mundo y quizá viajar no volverá a ser igual.

¿Cómo es viajar en avión en tiempos de coronavirus?

En los días más críticos de la pandemia en México hay quienes tienen que viajar por avión y la mayoría lo hace por compromisos urgentes.



Néstor Escarein debe hacer un viaje y se siente un poco inseguro pero debe trabajar y sigue las reglas. Sana distancia, uso de cubrebocas y el menor contacto con la gente que se encuentra a su alrededor.

Pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lucen vacíos, en la pista hay decenas de aviones parados.

Miguel Jiménez prefiere hacer un solo trayecto, en autobús considera más riesgoso porque “tendría más contacto con la gente, de ir transbordando de autobús en autobús".



Antes de ingresar a las salas de abordaje hay letreros que exhortan al uso de cubrebocas, también zonas de control para medir la temperatura de los pasajeros.

Sin embargo alertan que hay riesgos, aunque la mayoría del personal usa caretas, hay sobrecargos que no usan cubrebocas.

Si alguien no trae, no le dicen absolutamente nada. Había una señora junto a mí, no traía cubre bocas, de hecho le pregunté: oye, ¿no quieres un cubre bocas? Y me dijo, no, así estoy bien". Antonio Boni, empresario y pasajero.



Los pocos aviones disponibles van llenos y la movilidad por los aires sigue en los días de más riesgo de contagio de COVID-19.

