“La que no quiera quemar todo, que no nos estorbe”: La historia de Marichuy

Recientemente se viralizó el discurso de Yesenia Zamudio, madre una joven asesinada que clama “La que no quiera quemar todo, que no nos estorbe”, un grito de justicia tras cuatro años de la muerte de su hija.

En 2016, María de Jesús Jaime Zamudio fue asesinada al ser lanzada de un quinto piso de un edificio en la colonia Ticomán en la Ciudad de México.

Desde entonces, Yesenia Zamudio ha salido a tomar las calles para exigir justicia por su hija, cosa que cuatro años después no ha podido encontrar.

Tengo todo el derecho a quemar y a romper, no le voy a pedir permiso a nadie, porque ya estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa... y la que quiera quemar que queme y la que no... ¡que no nos estorbe!” Yesenia Zamudio.

El feminicidio de María de Jesús

Según de declaraciones de Yesenia Zamudio a diversos medios, de 15 de enero de 2016, Marichuy, como ella llama a su hija, salió con unos compañeros y un profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, donde estudiaba Ingeniería Petrolera.

La mamá de María de Jesús narra que el profesor y los tres compañeros entraron hasta el departamento de Marichuy y comenzaron a agredirla y ellos habrían sido los que la arrojaron desde la ventana del departamento.

La joven no murió al momento, pero cuando su familia la encontró en un hospital de la zona, tenía la ropa rasgada y por peritajes, supieron que en sus uñas tenía restos de la piel de los agresores. Luego de una semana, el 24 de enero murió debido a las múltiples lesiones ocasionadas por la caída.

En un primer momento, la fiscalía de la Ciudad de México clasificó la muerte de Marichuy como suicidio, sin embargo la lucha de Yesenia logró que en septiembre de 2019 el caso fuera investigado como feminicidio.

Yesenia Zamudio ha denunciado que las autoridades no están capacitadas para impartir justicia, pues además de no investigar correctamente a los que acompañaban a su hija ese día, la carpeta de investigación fue mal integrada.

A cuatro años del feminicidio de María de Jesús Jaime Zamudio no hay ninguna persona detenida y el caso sigue impune.

