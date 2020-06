Le ofrezco una disculpa si la ofendí son las palabras que el doctor Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, refirió para la senadora Alejandra Reynoso, en conferencia de prensa sobre la actualización de casos por COVID-19 en México.

El funcionario público expresó que su intención no fue ofender a la senadora de Acción Nacional, ni a nadie, y que respeta la separación de poderes. Mencionó que sin cuestionar si es válido o no, si la percepción que dio fue una ofensa, esto fue erróneo y públicamente se disculpó.

Yo no voy a cuestionar si es válido o no en su percepción de que fue ofendida, puedo decir públicamente, no tengo intención alguna, ni la tuve en ese momento, de ofenderla ni a ella ni a nadie y le ofrezco una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, (...) le pido una disculpa senadora si le ofendí”. Hugo López-Gatell

Cabe recordar que el miércoles pasado el subsecretario de Salud fue acusado de misoginia tras responder las preguntas de la panista durante la comparecencia que tuvo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Más allá de ello parece que el señalamiento que ella hizo (Alejandra Reynoso) es que yo podía haber incurrido en una práctica de misoginia, de rechazo a la mujer o de discriminación hacia las mujeres representadas en este caso por ella; eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones son muy claras y he promulgado siempre por el respeto, la defensa, la promoción de la igualdad de los géneros, no solamente entre hombres y mujeres sino entre una enorme diversidad de identidades genéricas que existen en el mundo”.

López-Gatell afirmó que más que preguntas fueron señalamientos a lo cual solicitó las pruebas correspondientes, ya que “me parece casi acusatorio”.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?