Llegan mexicanos de China: estudiaban en ciudad con alerta por coronavirus

A las 3:55 de la tarde de este lunes, en el vuelo EK255 Emirates, proveniente de la ciuda de Barcelona, España, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) seis jóvenes de Guadalajara, Jalisco, becados por el gobierno estatal para estudiar en la universidad de Hangzhou, en Zhejiang, China, la segunda ciudad con mayor alerta por el brote del nuevo coronavirus 2019.

El estudiante Alfonso Pimentel, de 25 años de edad, dijo a Uno TV que tomó tres vuelos internacionales para salir de China.

Explicó que las medidas sanitarias fueron implementadas en los aeropuertos de China, Emiratos Árabes Unidos y España, y mencionó que al llegar al aeropuerto capitalino no pasó por revisión médica y que sólo le hicieron algunas preguntas.

En cuanto bajamos del avión nos checaban con máquinas que eran para temperatura del cuerpo y luego se te acercaban y te median la temperatura, en China y en Dubái […] aquí me preguntaron de dónde venía. Al ver que yo venía de China, me cuestionaron de dónde: simplemente me preguntaron las medidas de seguridad, se las comenté y me dejaron pasar...".

El estudiante agregó que, a su parecer, las revisiones no fueron tan exhaustivas debido a que no venía en un vuelo directamente de China, en donde hasta el momento ya se reportan más de 400 muertos por el coronavirus.

Luego de agradecer a las autoridades las gestiones para agilizar su salida de China, también contó cómo era el panorama en la ciudad donde estudiaba.

Muy encerrado, la verdad está como claustrofóbico estar allá, pero sí, pero todo está bien, el gobierno chino lo está controlando con mucho esfuerzo y la verdad no veo que vaya a pasar a mayores con mis compañeros que se quedaron allá [...] allá es la segunda ciudad más infectada, pero todo estaba muy controlado allá".

Ahora el joven volará a Guadalajara y dijo que espera poder regresar a estudiar el idioma chino al gigante de Asía cuando haya terminado la contingencia de salud por el coronavirus.

