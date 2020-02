Lo que debes saber sobre el coronavirus

Lo primero que pidieron las autoridades mexicanas luego de confirmados dos casos del nuevo coronavirus en la Ciudad de México y Sinaloa, fue no perder la calma, puesto que la desinformación será el primer enemigo para combatir al padecimiento, cuyo origen es Wuhan, Hubei, China.

Unotv.com entrevistó a Guillermo Ruíz Palacios, investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y esto fue lo que dijo:

¿Cuál es la manera de transmisión del coronavirus?

Tiene dos principales fuentes de transmisión: uno es a través de la vía oral, de las partículas que uno emite al hablar o al toser o al estornudar; otra es a través de las manos y de las secreciones de una persona infectada como toser o también a través la contaminación fecal porque es un virus que se secreta vía fecal. Esas son las dos principales fuentes de transmisión”.

¿Qué síntomas se presentan?

Catarro común, fiebre que es un evento muy frecuente, malestar general, dolor muscular, pero éste tiene una particularidad extra que también tiene síntomas intestinales, como es dolor en el estómago y el abdomen. Pueden presentar diarrea hasta un 15% de las personas que se enferman, entonces tiene estas dos particularidades”.

¿Hay casos leves de coronavirus?

Más del 80% son de una forma leve que no requiere hospitalización. El resto, el 20% quizá menos, sí requieren hospitalización. Algunos pacientes en hospitalización se ponen gravemente enfermos y requieren cuidados intensivos, algunos incluso el manejó con ventilación mecánica: o sea que los deben entubar y utilizar dos pulmones artificiales”.

¿Es una enfermedad dolorosa?

Es una enfermedad que, en el extremo, cuando afecta al pulmón y produce neumonía, da una gran sensación de falta de aire, de asfixia, pero no es una enfermedad en realidad dolorosa”.

¿Qué es lo que provoca la muerte?

Justo es la insuficiencia pulmonar: se crea una inflamación en los pulmones que no permite que haya un transporte de gases y no pueda pasar el oxígeno a la sangre; por consecuencia, esto afecta a todo el sistema”.

Si alguien ya fue diagnosticado con coronavirus y se recuperó, ¿puede volver a recaer o se hace inmune?

No sabemos todavía, es muy temprano; para los casos que se recuperan, que es la gran mayoría, no tenemos todavía información para saber si se vuelven a infectar pero no se vuelven a enfermar”.

Dicen que un paciente puede seguir contagiando aun cuando ya lo dieron de alta. ¿Es cierto?

Si, el período de eliminación del coronavirus puede ser de dos a tres semanas, después de que se hayan recuperado. Se debe dejar a una persona en aislamiento por lo menos dos semanas después de que haya tenido la enfermedad”.

¿Hay cura específica?

No, ahora no la hay, pero hay medicamentos que se están empezando a probar. Estos medicamentos se han probado experimentalmente en in vitro y se ha visto que tienen actividad para destruir el virus del coronavirus”.

¿Con qué medicamento se está atendiendo esta enfermedad?

Hay medicamentos que se han utilizado mucho en la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se llaman inhibidores de nucleótidos o análogos de nucleósidos. Se probaron con otra enfermedad viral que ocurrió en África”.

¿La cloroquina y retrovirales pueden servir contra el coronavirus?

No lo sabemos: la actividad de cloroquina en infecciones virales no se ha confirmado (porque) es un medicamento que se usa para el paludismo y es muy efectivo, pero es poco probable que pueda ser usado”.

¿Los cubrebocas sirven?

Por supuesto que sirven para pacientes que tienen la infección y para personas que están teniendo el cuidado de estos pacientes. Esto por supuesto en los hospitales, pero también en las casas, cuando están atendiendo a una persona con esta infección y que no requiere de hospitalización”.

