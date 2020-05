López-Gatell lamenta incidente en hospital Las Américas

Tras el incidente donde personas irrumpieron en el Hospital General Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lamentó la muerte de personas y pidió a la ciudadanía estar informada sobre el nuevo coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, López-Gatell, externó su preocupación que las personas no tengan “conciencia o conocimiento” sobre el nuevo coronavirus en México.

Me preocupa que al no tener conciencia o conocimiento o aceptación de esta situación que se puede presentar así, así... como lo relataba dramáticamente esta persona: 'Yo lo traje bien y murió'. Sí, en pocos minutos o en pocas horas una persona aparentemente en buen estado, puede perder la vida por el COVID-19". Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

En ese sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que fue dramático la circunstancia en Ecatepec, porque “no queremos que nadie pierda la vida y mi pésame a la familia por lo ocurrido”.

Es fenómeno de desconcierto de desorden, el video nos mostraba a la familiar directa, me parece que era la mamá que decía ´yo lo entregue bien y aquí se murió´, esto me parece fuera de toda posibilidad, porque los hospitales son sitos de atención no de daño, pero fue tal el desconcierto de la familia que las personas no tenían clara una identificación del COVID”. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

En otro tema, señaló que la entrega de cadáveres con COVID-19, a familiares, es de manera inmediata para evitar algun tipo de infección para el personal que maneja los cuerpos. Sobre las cremaciones, añadió, hay una idea falsa, de que toda persona fallecida por coronavirus debe de ser cremada.

No es verdad. Es preferente desde el punto de vista sanitario, pero no es obligatorio. Lo que sí está prohibido es cremar personas no identificadas o desconocidas”. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

