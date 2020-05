López-Gatell llama a no visitar físicamente a las mamás este 10 de mayo

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell hizo un llamado a la población a no visitar físicamente a madres y abuelas este domingo diez de mayo, Día de la Madre.

Reiteró que estamos en los días de máximocontagio de COVID-19.

No lo hagamos por favor, no lo hagamos mañana 10 de mayo cuidemos a mamás y abuelas en particular porque son momentos todavía de máximo riesgo, todavía estamos en un período de altísima transmisión, estamos justamente en el punto más alto de transmisión y si salimos a la calle vamos a visitarles, intentamos reunir a la familia vamos a causarles un daño a ellas y vamos a causarle un daño a toda la población", Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Celebración del Día de las Madres cambia por pandemia

Este 2020, el Día de las Madres no será una fecha para festejar, especialmente para aquellas que realizan una actividad esencial o que han visto sus ingresos afectados por la pandemia de coronavirus.

Desde hace 13 años, Dulce González Ruíz trabaja como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El COVID-19 ha cambiado su vida y su rutina de trabajo.

Es madre soltera, vive con su madre y su hijo de 11 años; sin embargo, limita la convivencia con ellos, pues teme exponerlos al virus. Aunque radica en el municipio de Romita, viaja diariamente en autobus a Irapuato para cumplir con su labor.

Como madre de familia, me siento angustiada y sí he tenido conflicto, porque quiero estar con mi hijo. Yo soy madre soltera y él tiene 11 años, me causa angustia dejarlo en casa sobre todo ahorita que tengo que viajar”, dijo.

Relató que la mayoría del tiempo está fuera, pero la agobia el no poder estar con su hijo y el miedo a contagiarse de COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, Guanajuato actualmente registra 571 casos confirmados, de los cuales 53 están ubicados en Irapuato.

Tengo que cambiarme constantemente: salgo de mi casa con ropa de civil y llevo el uniforme en una maleta, pero es algo que me angustia. Aunque tenga las medidas de protección como cubrebocas o aseo, sí me genera angustia adquirirlo (el virus)”, dijo.

Su rutina cambió debido a su profesión. Antes de la pandemia, lo normal al llegar a casa era recibir el abrazo de su hijo; ahora se desinfecta, se baña, lava su ropa, para entonces poder saludarlo y comer.

Es pesado, si tenemos miedo de que se nos pase y contagiar a nuestras familias", dijo.

Al vivir con su mamá, celebrará el Día de las Madres desde casa. Sus hermanos estarán ausentes por las medidas de sana distancia.

Celebraremos desde casa, no pretendemos hacer algo grande”, expresó.

