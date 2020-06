A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no se dejará intimidar por organizaciones criminales, aunque también resaltó que no se le declarará la guerra a nadie.

Luego del atentado del pasado viernes en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, además del sismo de magnitud 7.4 registrado el martes en el estado de Oaxaca, así como el aumento en las muertes y contagios registrados por la pandemia del COVID-19, el primer mandatario emitió un mensaje desde el Palacio Nacional.

No nos vamos a dejar intimidar. Aquí es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres. Pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes”, resaltó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo señaló que fue una semana difícil, no obstante, destacó que aún con la adversidad se debe de seguir luchando para salir adelante y para que las cosas cambien.

También es importante el prevenir, que funcionen las alarmas en caso de los sismos, que haya educación cívica de protección civil para que nos protejamos, todo esto también ayuda mucho y es lo que estamos haciendo”, señaló.

En cuanto a la violencia que se vive en el país, López Obrador señaló que se están atendiendo las causas de ésta, para que la gente, sobre todo los jóvenes, no se vean en la necesidad de tomar el camino de conductas antisociales, para poder quitarle las bases de apoyo a los delincuentes y que no puedan enganchar a los jóvenes.

El primer mandatario reconoció que sí se habían recibido amenazas de parte de grupos criminales en contra de García Harfuch, por lo que ya se había reforzado la seguridad en torno al encargado de la seguridad en la capital del país.

Sin embargo, recalcó que su gobierno no dará marcha atrás en el combate al crimen organizado mediante el uso de la inteligencia y respetando los derechos humanos.

Tenemos miedo porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes”, puntualizó.

