Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que llegó a Palacio Nacional un documento con un plan para derrotar a Morena y votar en bloque para revocar el mandato del jefe del Ejecutivo en 2022.

En conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que el grupo se denomina Bloque Opositor Amplio (BOA), y es apoyado por partidos, cúpulas empresariales y algunos comunicadores.

El documento fue presentado por Jesús Ramírez, titular de Comunicación Social de la Presidencia de la República. El principal objetivo del documento, dijo, es desplazar a Morena de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato de AMLO en 2022.

El Bloque Opositor Amplio, en el documento, mencionó una alianza entre los partidos PAN, PRI, MC, partidos emergentes, grupos empresariales, comunicadores, redes sociales y organizaciones afines.

Impulsar un Bloque Opositor Amplio para avanzar en 2 momentos, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, retirar a AMLO de la presidencia mediante la revocación del mandato”. Jesús Ramírez, titular de Comunicación Social de la Presidencia de la República

Aseguró que algunos comunicadores firmaron el documento del bloque opositor, entre ellos, el periodista Ciro Gómez Leyva que desmintió categóricamente signar el supuesto contenido que llegó a Palacio Nacional.

Gómez Leyva en su programa de radio y luego en su red social de Twitter aseguró que es totalmente falso su apoyo al bloque contra el Gobierno de México.

No soy ´promotor ni actor´ de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado "Rescatemos a México". No me metan en su complot". Ciro Gómez Leyva, periodista

Por su parte, López Obrador aseguró que le llamó la atención el texto cuando llegó al recinto.

Ahí lo tienen; el documento llegó aquí a Palacio; ahora las cosas se saben antes de que sucedan”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?