En vivo. La mañanera de AMLO, 13 de febrero

8:52 | “Estamos pensando en un millón de acciones de vivienda este año; estamos conscientes de que lo que más permite el crecimiento económico en poco tiempo es el impulso a la industria de la construcción, de viviendas, además también es remodelación y reconstrucción de vivienda; ya está por iniciar un plan. Que el subsidio vaya a la población de menores ingresos”, dijo.

8:49 | AMLO dijo que se puso un alto en la construcción buscando un crecimiento ordenado y sustentable: “Estamos trabajando con un plan de construcción de vivienda; se detuvo por todo el desbarajuste que nos dejaron, en todo sentido, destrucción de áreas verdes, construcción en zonas de riesgo, construcción en zonas alejadas de las ciudades, "huevitos", departamentos de 30 metros cuadrados, corrupción alta, desfalcos, fraudes, un desastre; estamos hasta recuperado dinero”.

8:40 | En el caso del sindicato petrolero hay muchas solicitudes, yo le he pedido a la Secretaria del Trabajo que esté atenta.

8:36 | “Si la gente dice que se enjuicie a los expresidentes lo vamos a tener que hacer”, dijo.

8:31 | Mencionó que mandó una iniciativa que dice que al presidente se le puede juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano

8:25 | López Obrador reiteró que no realizarán investigaciones a expresidentes, pero será diferente para los mandatarios desde él hacia adelante.

8:23 | Todas las investigaciones que están en curso no pueden limitarse, tienen que abarcarse con amplitud y deben de ir al fondo. El Ejecutivo no podíamos decir esto sí o no

8:20 | Sobre la disminución de exportaciones en la industria automotriz, AMLO dijo que es porque se estaba esperando qué iba a suceder con el tratado. “Había incertidumbres, pero yo creo que esto ya se resuelve en cuanto se firme el T-MEC; ya se están abriendo plantas nuevas, ampliando; yo espero que se reactive esta importante industria”.

8:18 | “Se les dejó un gas a las plantas para darles el gas a Odebrecht en precio preferencial, pero eso ya se está viendo; la Fiscalía es autónoma y está haciendo bien su trabajo”, dijo AMLO.

8:16 | La Fiscalía es la que tiene estas averiguaciones previas.

8: 13 | Luego la compra de una empresa de fertilizantes en Coatzacaocos; esta planta se compra cuando se a finar el llamado pacto por México que resultó Pacto contra México.

8:11 | El presidente dijo que en el tiempo de (Felipe) Calderón se dieron facilidades a Odebrecht para la construcción de esta planta de polietileno y se les ayudó con créditos de la banca de desarrollo. "Además con precios bajos, luego se supo que la empresa aportó recursos a la campaña del PRI".

7:58 | Un empresario quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas, en las comunidades más pobres. "Yo diré cuántos y dónde, sin decir quién es la persona".

7:56 | Explicó que se obtendrá más (dinero) porque algunos empresarios no pudieron estar, pero mandaron decir que ellos participan

7:55 | López Obrador reveló que ayer obtuvieron compromiso por mil 500 millones de pesos, como 75 empresarios. “Estamos hablando como poco más de 3 millones de boletos; casi la mitad. A finales de este mes ya la lotería empieza a distribuirlos y todos van a ayudar porque esto va a servir”.

7:44 | Sobre su reunión con los empresarios, AMLO informó que está contento pues todos expresaron su apoyo, sin que tomaran la palabra, hubo una manifestación de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el avión presidencial.

7:40 | Sobre si Lozoya será extraditado dijo: “Yo pienso que sí porque la Fiscalía está haciendo su trabajo muy bien, les recuerdo que se trata de una institución autónoma, no hay consigna”

7:38 | AMLO habla del caso de Emilio Lozoya: “Ya informó el fiscal general ayer con amplitud del tema, yo sólo me sumo a lo que él expresó que es una investigación que está en curso; es una acusación con pruebas por eso esta detención en España”

7:24 | Presentan un libro con una portada de David Alfaro Siqueiros, y con retratos de Hidalgo, Juárez y Madero, que representan las tres trasformaciones históricas de nuestro país.

7:21 | Actualmente los Libros de Texto Gratuitos tienen el 40% de su material fabricado con papel reciclado, cada año el porcentaje irá subiendo.

7:17 | Todos los materiales educativos, de educación básica están ya digitalizados y son accesibles por medio de la app CONALITEG Digital, donde se pueden consultar libros desde 1960.

7:15 | El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, recuerda que la primera entrega de Libros de Texto Gratuitos fue de 10 millones de ejemplares y hace un recuento de su evolución.

7:14 | Inicia la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con el 60 Aniversario de la Primer Entrega de Libros de Texto Gratuitos

