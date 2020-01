Margarita Ríos-Farjat rinde protesta como ministra de la Corte

Margarita Ríos-Farjat rindió protesta este lunes como nueva ministra de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de ser jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En sesión solemne del pleno de la Suprema Corte, el ministro presidente Arturo Zaldivar hizo entrega de la credencial y de los distintivos correspondientes a la nueva ministra.

Al momento de tomar la palabra, Margarita Ríos-Farjat dijo que “la existencia de un catálogo de derechos no los garantiza”, pues es necesario un entorno político plural y democrático que permita el dinamismo de la sociedad.

Refrendo la autonomía, con la que me he conducido toda mi vida, en la función que comienzo a desempeñar y que será respecto de toda influencia, visión o postura que no nazca de mi saber y entender. Autonomía de los poderes públicos y de los fácticos”, agregó la nueva misnistra de la Corte.

Presencia de las mujeres en la Corte

La llegada de la abogada novoleonesa significa que por primera vez desde 1994 hay tres ministras en el máximo tribunal, junto con Norma Piña y Yasmín Esquivel.

La ceremonia de rendición de protesta como nueva ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos-Farjat, también fue el escenario para que otras ministras tomaran la palabra.

La desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo notable. Los estereotipos de género en el trabajo, en el hogar y en la sociedad continúan siendo un obstáculo para la igualdad”, expresó en sesión del Pleno la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Día histórico: Zaldívar

Por su parte, el presidente dela Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que hoy es un día histórico, pues por primera vez desde la reforma de 1994 habrá tres ministras en el máximo tribunal con la llegada de Margarita Ríos-Farjat.

Bienvenida ministra @MargRiosFarjat estoy seguro de que su llegada sumará a la defensa y el desarrollo de los #DDHH” , escribió en su cuenta de Twitter.

Además confió que la nueva ministra incorpore en especial la perspectiva de género para que mujeres accedan a la justicia.

Ríos-Farjat llegó a la Suprema Corte para ocupar el lugar vacante que dejó Eduardo Medina Mora y propuesta en una terna por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y “tras un proceso cívico y democrático”, designada por el Senado.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?