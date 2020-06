El Mencho: mentira que haya muerto o fuera detenido, asegura AMLO

El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no fue detenido, ni está muerto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La noticia sobre la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue una mentira, aseguró esta mañana el mandatario.

En conferencia de prensa desde Veracruz aseguró que la noticia de la detención y muerte de El Mencho, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue un rumor y que nunca sucedió.

Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba; que había sido detenido este personaje porque había fallecido, mentiras. Todo esto que está sucediendo, noticias falsas”, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente aseguró que su administración ya ha definido una política en materia de seguridad y que se está trabajando para atender las causas que han originado la violencia.

En ese sentido, el tabasqueño aseguró que “eso es un cambio en la estrategia” y reiteró que no se puede enfrentar a la violencia con más violencia.

Hay que garantizar mejores condiciones de vida, de trabajo. Se abandonó a la gente, se abandonó a los jóvenes y por eso, se desató la inseguridad y la violencia”.

Reiteró que su estrategia está vinculada a garantizar la paz, ya que ésta es fruto de la justicia.

López Obrador reiteró que su administración está comprometida con capturar a todos los que estén al margen de la legalidad; "no hay protección, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie".

Dijo que el que cometa un ilícito será castigado; sin embargo, aseguró que no se encargarán de "lo espectacular", "ya que había mucho teatro, deteniendo delincuentes famosos, nosotros lo que queremos es que haya paz y tranquilidad ".

Detalló que para lograr la paz y tranquilidad no es suficiente solo con estar deteniendo a estos personajes.

Un repaso al perfil de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, se le ha señalado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delincuenciales más poderosas del país. Nació en Aguililla, Michoacán y tiene 53 años.

El pasado 26 de febrero, la Fiscalía General de Justicia (FGR) ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que llevara a su captura. De acuerdo con la dependencia federal, “El Mencho” es señalado por el delito de delincuencia organizada.

El "Mencho", de policía a narcotraficante

El “Mencho” no siempre fue vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, antes de encabezar una de las organizaciones más peligrosas de México, Nemesio Oseguera se desempeñó como policía en el sur del estado de Sinaloa.

Sin embargo, Oseguera Cervantes se vinculó con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín el "Chapo" Guzmán e Ismael Zambada, el “Mayo”, al ser uno de los sicarios del “Maradona” líder del Cártel del Milenio, organización aliada del Ignacio “Nacho” Coronel, integrante del grupo del “Chapo” Guzmán.

