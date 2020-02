Miguel Torruco, secretario de Turismo se avienta de tirolesa más grande del mundo

El secretario de Turismo, Miguel Torruco fue retado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a lanzarse de la tirolesa más larga del mundo, ubicada en Chihuahua y lo cumplió.

Se lanza de tirolesa

Mediante su cuenta de Twitter, el secretario de Turismo Miguel Torruco compartió un video donde hizo público el reto que le hizo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

En sus redes sociales, Torruco publicó:

No me achico ante los retos. Hace unos días el Gobernador @Javier_Corral me retó a lanzarme de la tirolesa más grande del mundo en Divisadero, Cañón del Cobre, Chihuahua; tiene casi 2 km de largo, 400 mts. de profundidad y una velocidad inicial de caída libre de 139 km por hora”.

Luego que se difundiera el video de la hazaña, Christopher Landau, el embajador de los Estados Unidos en México, lo felicitó por su acto y señaló que él jamás se hubiera atrevido a aceptar ese reto.

La tirolesa más larga del mundo

De acuerdo con sus creadores, el descenso en la tirolesa ubicada en el Parque de Aventura demanda casi tres minutos donde se alcanza una velocidad cercana a los 150 kilómetros por hora.

Mediante el descenso a alta velocidad puedes tener una vista sin igual del paisaje de montañas y cañones, pues las alturas rebasan los 400 metros.

Luego de su video, el secretario Torruco señaló cifras sobre el proyecto de turismo en la región.

