Narro Robles cuestiona datos de Gatell sobre COVID-19

El exsecretario de Salud, José Narro Robles, cuestionó al actual subsecretario de la dependencia, Hugo López-Gatell sobre si, “¿De verdad aplanamos la curva?” de contagios de coronavirus (COVID-19), como afirmó el subsecretario.

A través de su cuenta de Twitter, Narro Robles retomó las cifras dadas a conocer por López Gatell y comentó que para llegar a los primeros 6 mil 500 casos tomó 49 días, mientras los siguientes 6 mil 500 casos se registraron en tan solo ocho días, y el un tercer intervalo de 6 mil 500 aproximadamente tomó 6 días, mientras que para alcanzar un cuarto intervalo de una cantidad de casos similar se llevó 6 días, y sumar los 6 500 casos más recientes llevó 5 días únicamente.

Imposible afirmar que la curva se ha aplanado o la pandemia se ha domado cuando cada vez toma menos días llegar a una cifra como esta”. Narro Robles.

Apenas hace unos días, López-Gatell sostuvo que se aplanó la curva de la epidemia, pues se redujeron los contagios entre un 60 y 75%.

En México se registró una duplicación de casos inicial cada dos días, durante los primeros cinco días de los primeros 100 casos. Posteriormente las duplicaciones de casos se registraron en periodos de 5 días, actualmente la duplicación de casos se registra en lapso de seis días, es decir se está haciendo más lenta la epidemia, señaló Gatell en días pasados.

307 hospitales quedaron abandonados durante la administración anterior

Respecto a los dichos de Narro, el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que lo recordaba porque en la administración anterior quedaron abandonados 307 hospitales en el país.

Ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados durante la administración anterior por distintas razones”, mencionó en conferencia de prensa.

"Respeto la opinión del doctor Narro. Es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue secretario de Salud, fue dirigente en el PRI, me parece un individuo respetable. Deberíamos ver sus argumentos, a ver a qué se refiere. Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar", puntualizó López-Gatell.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?