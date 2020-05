¿No eres derechohabiente del IMSS?; mira qué hacer si tienes síntomas de COVID-19

Si tienes síntomas de coronavirus y no eres derechohabiente del IMSS toma nota porque ya cuentas con tres escenarios en los que podrás recibir atención médica, aunque por el momento sólo en la Ciudad de México.

El director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que ya sea que estés en tu hogar, en un hospital o en la vía pública podrás llamar al Locatel o al 911 para recibir información.

Si estás en casa o en la calle, debes llamar y ante la posibilidad de ser un caso positivo de COVID-19, llegará una ambulancia para llevarte al centro de salud disponible y en el área. Cuando estés en un hospital y no haya espacio, el nosocomio realizará las llamadas necesarias para que seas canalizado a una unidad con espacio sin importar que no seas derechohabiente.

Alguien está en un módulo de evaluación respiratoria en un hospital que ya está saturado en la entrada, no es que no quiera atender, sino que ya no puede recibirlo, como ha pasado en los Institutos Nacionales de Salud Entonces, ahí cambia un poco porque el hospital es el que se comunica al teléfono porque atrás hay cientos de personas esforzándose para dar una respuesta; llaman a los mismos teléfonos, ocurre esta operación y lo mismo: se les envía en una ambulancia al hospital que tiene capacidad", Zoé Robledo, director General del IMSS.

Escenario uno

La persona que esté casa y tenga malestar por síntomas asociados a COVID-19 debe comunicarse al número 55 5658 1111 de Locatel o al 911, donde será atendido por médicos que harán una valoración telefónica.

Si determinan que requiere atención inmediata y de urgencia, se enviará una ambulancia a su domicilio, este personal sabe a qué hospital debe trasladar al paciente, con disponibilidad de una cama, precisó.

Escenario dos

El director del Seguro Social indicó que el escenario dos aplica si una persona está en un módulo de evaluación respiratoria de un hospital que ya está saturado; mientras espera en Urgencias personal médico se comunicará a Locatel o 911, a fin de enviarle una ambulancia que lo lleve a otro hospital del Seguro Social con disponibilidad.

Escenario tres

En tanto, el escenario 3 es aquel donde la persona está en la vía pública y comienza a sentirse mal. Debe llamar a Locatel o al 911, se determina su localización para trasladarlo en ambulancia al hospital del IMSS más cercano que no tenga problemas de saturación.

Para este mismo caso, si la persona está en un automóvil y acompañada por alguien más, si así lo determinan los médicos de los servicios telefónicos lo puede llevar a la unidad médica designada, sin tener que esperar la ambulancia.

¿Al no ser derechohabiente se brindará la atención por un posible COVID-19?

Robledo detalló que Locatel, 55 56 58 11 11, tendrá la información en tiempo real sobre cuáles son los hospitales del IMSS disponibles.

Sin importar si son derechohabientes o no, el IMSS abierto, pero lo importante es que, ahora lo va a explicar de mejor manera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dirijan a Locatel o al 911, ahí les va a contestar un médico y les va a dar la orientación de cuál de los hospitales del Gobierno de la Ciudad o del Instituto Mexicano del Seguro Social, que todavía tienen espacio.” Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno Ciudad de México

El director General del IMSS y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciaron la habilitación del número Locatel así como del 911 para consultar los nosocomios del Seguro Social disponibles en la capital del país, para atender a cualquier persona con un posible contagio del nuevo coronavirus.

La jefa de Gobierno afirmó que están preparados para las próximas semanas, las más difíciles dijo, para la atención de pacientes con COVID-19.

