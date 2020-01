No hay concesiones para la explotación de litio: AMLO

El gobierno Federal no ha entregado concesiones para la explotación del litio que hay en nuestro país, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Sobre las concesiones de litio, la Secretaría de Economía está revisando, pero no estamos entregado concesiones. Estamos revisando todo esto”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Durante su tradicional encuentro con los medios de comunicación, el mandatario reconoció que hay empresas trabajando en la extracción del litio con los permisos dados durante administraciones pasadas.

“Ya se han entregado o se entregaron algunas concesiones en el pasado, ya hay compañías extranjeras chinas y canadienses trabajando en la explotación de este material, que se ha convertido en muy valioso para la tecnología, le llaman el petróleo blanco”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El titular del ejecutivo federal aseguró que su gobierno, por lo pronto, se encuentra revisando los términos en que fueron entregadas las concesiones a diferentes empresas.

“Estamos revisando el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron, porque fue excesivo lo de la entrega de concesiones, sobre todo para la minería, se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesión, el 40% del territorio nacional, un exceso”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Además informó que algunas de las concesiones están siendo devueltas pues a las empresas se les condonaban los impuestos.

“Muchos están devolviendo las concesiones, porque también se condonaban los pocos impuestos, se podía tener la concesión y no se pagaba nada. Como ya no hay condonación de impuestos, pues ya esa especulación no se puede llevar a cabo”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

En México se estima que el mayor yacimiento de litio se ubica en el estado de Sonora, en el norte del país, con reservas de alrededor de 240 millones de toneladas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?