No se dejará a la deriva a pequeños y medianos empresarios: Segob

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, mandó un mensaje de solidaridad, unidad, respeto mutuo y concordia a actores sociales del país, y afirmó que el Gobierno federal no dejará a la deriva y atenderá a micro, pequeños y medianos empresarios insatisfechos con medidas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia.

Durante una conferencia virtual, la titular de la Segob externó a los empresarios que “no se les dejará a la deriva” porque los emprendedores “emplean a muchísima gente” y deben recibir apoyo, ya sea en el sector formal como en el informal: “Efectivamente (los empresarios) no quedaron muy satisfechos del informe del presidente; hay descontento, sí, lo manifestaron abiertamente”.

Sánchez Cordero respaldó el mensaje presidencial y la política implementada ante la pandemia:

Recordó que se dispondrá de 25 mil millones de pesos, la mitad para el sector informal y la otra para el formal, a fin de enfrentar el impacto de la pandemia del coronavirus (Orthocoronavirinae).

Sánchez Cordero también habló de la propuesta del presidente de la República, de bajar sueldos y aguinaldos a funcionarios del Gobierno federal. Enfatizó que es una invitación a sumarse a este apoyo; señaló que la administración no actuó tarde para llamar a la gente a quedarse en casa y siguió todas las instrucciones de las autoridades de salud.

Contrario a lo que digan los que nos están criticando, se ha trabajado con tiempo y con estrategia, para salir adelante con un plan, por eso no fue antes ni fue después, fue en el tiempo que consideramos que debía ser: ‘quédate en casa’”.

Los empresarios en México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció sobre el plan económico del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis del nuevo COVID-19; la cúpula empresarial reconoció los avances en programas sociales y saludaron algunas medidas; sin embargo, señaló que éstas son una respuesta incompleta ante la gran dimensión de las crisis que se enfrenta.

Esperábamos que hubiera medidas claras para tratar el impacto sobre pequeñas empresas. Creemos que no es suficiente la respuesta de impulsar programas sociales. No es nuestra culpa que nuestras ideas no hayan sido aceptadas; seguiremos intentando encontrar soluciones”. Carlos Salazar, líder del CCE.

