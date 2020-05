“No volveremos a la normalidad el 1 junio”: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aclaró que el retorno a la normalidad no será el próximo primero de junio.

No piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, que volveremos a todas las actividades que veníamos realizando; no va a ser así, no va a ser así...”; dijo.

Explicó que el fin de la Jornada Nacional de Sana a Distancia no se trata de un desconfinamiento ni de una reactivación de todas las actividades económicas, sociales y académicas.

Para poder operar, las empresas tienen que entregar un plan que incluya las medidas de protección de los trabajadores, tales como la sana distancia y la modificación física en el área laboral.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, apuntó que para guardar la sana distancia entre los trabajadores se puede poner, por ejemplo, una barrera de acrílico que los separe entre sí, y de esta manera disminuir el riesgo de contagio. Además de poner en marcha controles administrativos y equipo de protección.

Tener un filtro a la entrada de la empresa, con una temperatura, con un cuestionario de síntomas, y tener una política muy clara de cualquier trabajador que tenga síntomas parecidos al COVID pueda regresarse a casa o pueda quedarse en casa, que sería lo ideal para no ser una fuente de contagio”; comentó

Cabe recordar que este lunes, Hernández Ávila informó que las autoridades del Seguro Social propondrán a las empresas medidas de seguridad para prevenir contagios de acuerdo a sus necesidades, y se ofrecerá capacitación a los empleados a través del CLIMSS (Cursos Masivos en Línea del IMSS sobre COVID-19).

