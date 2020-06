Inicia la nueva normalidad en México, en la cual se realizaría una reapertura gradual de actividades después de más de dos meses de que se declararon las medidas de distanciamiento social debido a la fase 3 de la pandemia por coronavirus (COVID-19), sin embargo, cada estado del país implementará medidas distintas. Ve cómo será estado por estado.

31 estados del país inician este 1 de junio nueva normalidad en “riesgo máximo” (color rojo) y solo Zacatecas se encuentra en "riesgo alto" (color naranja) por la pandemia de coronavirus COVID-19 de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, por ello cada estado de México ha determinado las siguientes medidas.

Aguascalientes

El uso de cubrebocas continúa como obligatorio, mientras que las clases se imparten vía remota. Se anunció que abrirían algunos giros de forma gradual. Se informó que para este inicio de mes reanudarán labores funcionarios públicos del Gobierno Estatal en todas las áreas para brindar servicios a la ciudadanía.

Baja California

Es uno de los estados más afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19, seguirán permitidas únicamente las actividades esenciales y no hay una medida oficial de apertura de otros negocios. Este 1 de junio, las guarderías se consideran una actividad esencial, por lo que en las siguientes semanas se re-incorporarán para brindar sus servicios

Baja California Sur

La industria minera reinició actividades en el estado, así como la rama automotriz, este 1 de junio, mientras que se prevé que para el 15 de este mes, exista una apertura gradual a otros giros manteniendo la sana distancia.

Campeche

El estado de Campeche se mantiene el semáforo epidemiológico en color rojo, y desde este lunes están permitidas solo las actividades esenciales previamente establecidas y bajo las condiciones de salud emitidas. Los servicios médicos, combustible, alimentos para llevar, seguridad, supermercados, bancos, construcción, minería, automotriz y producción de insumos médicos (maquila), se pueden llevar a cabo.

Chiapas

El estado endureció sus medidas de contingencia sanitaria y distanciamiento social, así como de movilidad, previo a la implementación de la nueva normalidad, con la reincorporación de distintos sector de acuerdo al calendario del semáforo nacional para la reapertura de actividades económicas.

Chihuahua

La reapertura lleva la guía de tres aspectos: a) Se incorporan a la lista de actividades esenciales, la construcción, la minería y fabricación de equipo de transporte; b) Todas las empresas, establecimientos, negocios y oficinas aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral. c) A partir del 1 de junio de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno de la República definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa. Cada color permitirá ciertas actividades económicas, educativas y sociales con niveles de intensidad específicos.

Ciudad de México

En la capital del país, la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus permanece en semáforo rojo. Esta situación seguirá por lo menos hasta el próximo 15 de junio de 2020. Este lunes 1 de junio se reactivaron actividades esenciales, entre las que se consideró la producción de cerveza; los parques abrieron al 30% de su capacidad. En cuanto a la educación, se determinó que las clases presenciales seguirán suspendidas; las instituciones de justicia y legislativas laboran por videoconferencias.

https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad

Coahuila

Del 1 al 30 de junio se incluye otorgar licencia a empleados mayores de 60 años para que permanezcan en sus casas, además de trabajadores con hipertensión y/o diabetes, madres de familia con niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Quien necesite el beneficio, debe solicitarlo previamente al titular del área administrativa a la que se encuentren adscritos, instancia que autorizará en definitiva la licencia correspondiente.

Colima

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que, en esta entidad, las actividades no se normalizarán este 1 de junio, pues se espera que el pico de contagios se alcance el próximo 15 de junio. En el estado se determinó mantener cerrados los comercios no esenciales.

http://www.col.gob.mx/Portal/detalle_noticia/NDA5Mjg=

Durango

Anunció que se reincorporará a la “nueva normalidad” con la reapertura gradual de actividades económicas, de acuerdo a sus propias medidas, reincorporando el sector minero, automotriz y de construcción. Además, se buscará abrir servicios como plazas comerciales, mercados, peluquerías y estéticas.

Estado de México

La reactivación de esta zona se hará a la par de la Ciudad de México por ser zona metropolitana a la misma, de acuerdo al calendario del semáforo de alerta epidemiológico del Gobierno Federal, por lo que las industrias a reactivar en esta etapa son de minería, construcción y automotriz; para esta entidad el uso de cubrebocas, sana distancia y medidas de higiene se mantendrán.

Guanajuato

Con toda la entidad en rojo, según el semáforo de reactivación económica del estado de Guanajuato, este 1 de junio solo vuelven a la actividad el sector del calzado y vestido confección, Servicios de apoyo a los negocios, restaurantes-hospedaje, comercio al por menor y plazas comerciales; éstos sectores deben operar al 30% de su capacidad, según lo establecido en el plan "Unidos Reactivemos GTO, Cuidándonos Todas y Todos".

Guerrero

Este lunes solo serían reanudadas las actividades de minería y construcción, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se prevé que el próximo 15 de junio sea reabierto el turismo en la entidad. En esa misma fecha regresarían a operar los Tribunales de Justicia Administrativa, de Conciliación y Arbitraje, y el Poder Judicial. Los alumnos de educación básica regresarán a clases el 1 de agosto, mientras que los de preparatorias volverán a las aulas el día 21 del mismo mes.

Hidalgo

Mantendrá actividades esenciales y se continuará con el impulso a la economía del sector agrícola. Continuará con las medidas de distanciamiento social y suspensión de clases presenciales.

Jalisco

Se han anunciado diversas medidas entre las que destacan: el uso de cubrebocas es obligatorio en espacios públicos; aunque los templos están abiertos para visitas individuales no podrán celebrarse misas. Además se anunció apertura de negocios como florerías, carpinterías, herrerías, talleres de artesanía, o centros de belleza. Negocios no esenciales que tienen su distintivo otorgado por la Secretaría de Salud, podrán abrir con medidas de sana distancia. De igual forma, se puede hacer ejercicio en la vía pública de manera individual y con cubrebocas, pero no se puede hacer uso de espacios públicos como parques, plazas y unidades deportivas; mientras que las playas de Jalisco se mantienen cerradas.

Michoacán

Como parte de las medidas para iniciar la Nueva Convivencia Michoacán, a pesar del aumento de contagios, el Gobierno inició un plan de reapertura económica y social gradual la cual se aplicará a partir de este 1 y hasta el próximo 30 de junio, se abrirán espacios públicos, negocios y empresas al 25% de su capacidad. Con estas acciones, se prevé que para julio la capacidad aumente al 50% y para agosto sea de 75%.Sin embargo, la reapertura gradual dependerá de las condiciones de cada región y municipios, esto se decidirá con banderas de distintos colores. Este lunes continúa el cierre para gimnasios, antros, bares, balnearios, lugares recreativos, eventos deportivos, conciertos y eventos masivos.

Morelos

No hay fecha de reapertura para otros negocios o giros que no sean esenciales, además autoridades invitaron a los morelenses a permanecer en casa, y evitar aglomeraciones.

Nayarit

Es uno de los estados que mayor apertura a negocios ha tenido, se acordó que se abrirá al 30% comercios de pintura, materiales y componentes eléctricos, ropa y calzado, enseres domésticos, artículos deportivos, telas, mercerías, venta de bicicletas, agencias de autos, motocicletas y camiones, mueblarías y electrodomésticos, así como talleres y ventas de artesanías, talleres de aluminio y vidrio, servicios de plomearía, servicios de electricidad, reparación de enseres domésticos, jardinería, reparación y aseo de calzado, estéticas -previa cita-, espacios de ejercicio al aire libre y servicios de restaurante.

Nuevo León

Este lunes iniciaron las actividades de las industrias del sector automotriz, minero y de la construcción, con los índices y protocolos que contempla el plan “La nueva realidad con convivencia segura”. El gobierno estatal indicó que la salud seguirá siendo la prioridad de los ciudadanos y que se adoptarán medidas que han sido consensadas con empresarios, alcaldes y representantes de la sociedad.

Oaxaca

Solo está programado la apertura de negocios esenciales para este 1 de junio. Ante los casos confirmados en la entidad se mantienen medidas sanitarias y de distanciamiento social; continúa con la suspensión de clases; mientras que los espacios públicos deben permanecer cerrados.

Puebla

En Puebla la nueva normalidad está programada para activarse el próximo 15 de junio, entre ellas la industria automotriz, una de las más importantes en el estado, sin embargo comercios no esenciales del Centro Histórico comenzaron a abrir con las medidas de sana distancia. La movilidad y operación del transporte público se mantiene al 50% de su capacidad; y continua la entrega de despensas y kits médicos.

Querétaro

Con 1,009 casos positivos y 114 defunciones, Querétaro inició con la aplicación de su entrenamiento social para acompañar el regreso a las actividades esenciales bajo estrictos protocolos de salubridad y guías de actuación debidamente acreditadas ante autoridades federales y estatales. Por lo que este lunes, las actividades normales no reinician.

Quintana Roo

El plan “Reactivemos Quintana Roo” solo permitirá la reapertura de actividades esenciales, comoturismo, la construcción, las actividades económicas en el campo y la costa, junto con el transporte. Algunos hoteles reiniciarán actividades internas para recibir turistas bajo medidas y protocolos sanitarios el 8 de junio. Mientras que en la conferencia mañanera de este lunes celebrada en el estado, el presidente López Obrador señaló que hoteles ya recibieron reservaciones durante este mes, la mayoría de hoteles reabrirán durante junio y julio.

San Luis Potosí

Medidas de prevención e higiene se mantienen en el estado, así como las actividades esenciales y la reactivación económica será escalonada de acuerdo al semáforo nacional. No se reactivan actividades escolares que continuarán a distancia y n se activan actividades sociales ni recreativas.

Sinaloa

En Sinaloa el semáforo está en rojo este lunes 1 de junio, por lo que se invita a las personas a quedarse en casa, ya que solo están permitidas las actividades esenciales. Hace unos días, el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, señaló que este estado venía operando con un 55% de todas las unidades económicas que ya eran esenciales, como: comida, autoservicio, tiendas de comercio, y recientemente la venta de bebidas alcohólicas.

Sonora

Las medidas de sana distancia e higiene y protección continúan, mientras se reactivan los sectores automotriz, aeroespacial, minero y de construcción, que se suman a las actividades esenciales. Ante esto, autoridades de la entidad implementaron una tabla de riesgos de los municipios más poblados y una guía para empresas durante la etapa de reactivación económica.

Tabasco

El estado iniciará la reactivación económica de manera gradual y ordenada, establecimientos esenciales permanecerán abiertos los siete días de la semana y los no esenciales abrirán a partir del 15 de julio. El 8 de junio se termina la restricción de venta de bebidas alcohólicas, en modalidad para llevar. Industrias y comercios lo harán gradualmente. El regreso a clases será el 10 de agosto considerando el semáforo epidemiológico.

Tamaulipas

El gobierno estatal publicó los protocolos de reapertura para la nueva realidad con convivencia segura para distintas actividades consideradas no esenciales, con lo que se da inicio a un plan de reactivación económica de la entidad. Entre ellas se encuentran la industria de la construcción, restaurantera, turismo, manufacturera, comercio en general, electrónicos, autoservicio, bienes inmuebles, talleres, salones de belleza, servicios, puestos fijos y semifijos y otras más. Este reinicio será por fases, la primera será al 25%, a excepción de los servicios de hotelería y alojamiento temporal, quienes podrán operar a un 50%

Tlaxcala

En Tlaxcala, con 1,012 casos positivos, sigue el énfasis por continuar con las medidas preventivas y de higiene. Asimismo, se establecieron los protocolos para la reactivación para industrias de actividades esenciales, del sector automotriz y de la construcción.

Yucatán

Se levanta Ley Seca en el estado con medidas de restricción, la venta de bebidas alcohólicas solo podrá ser realizada a través de modalidades de entrega a domicilio, mientras que el sector de la construcción y la minería son los únicos giros que pueden abrir, con respectivas medidas de sana distancia.

Zacatecas

Desde la semana pasada, Zacatecas es el único estado que se encuentra en color naranja “riesgo alto”, a comparación del resto del país que se ubica en color rojo. Sin embargo, las autoridades estatales seguirán con a implementación del programa Hoy No Circula Obligatorio y la colocación de filtros sanitarios en los centros de trabajo que este lunes regresan a actividades.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?