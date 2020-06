Ante los estados y ciudades donde el semáforo epidemiológico está o estará en naranja, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell hizo una recomendación especial en el contexto de la propagación de la COVID-19.

Durante la conferencia diaria desde Palacio Nacional, López-Gatell recordó que hace 13 días inició el nuevo periodo llamada "Nueva Normalidad", que se caracteriza por identificar el riesgo de COVID-19.

El riesgo de trasmisión para cada estado, para cada entidad federativa y se utiliza el sistema del semáforo de COVID-19, que identifica distintas características que hacen visualizar la importancia de la prevención de la trasmisión, es decir, del contagio en las distintas entidades federativas de acuerdo a su nivel de trasmisión del virus.

López-Gatell también explicó que este sábado, así como el domingo aún se encuentran dentro del semáforo rojo, que se definió desde la semana pasada y que se definirá cada semana; esto a pesar de que el lunes 15 de junio empezará el color naranja.

Aun cuando los semáforos de la entidad donde usted vive pasaran a naranja no se ha acabado la epidemia, no se va acabar pronto, todavía en la entidad que usted vive es lo más probable que todas tienen un alto actividad epidémica, algunas empezarán a salir de esa intensidad epidémica y en todo momento usted puede hacer algo para proteger su propia salud y la de los demás”, dijo el funcionario .

El subsecretario de salud exhortó a la población a lavarse continuamente las manos con agua y jabón, en su defecto utilizar alcohol gel. También salir a la calle cuando haya necesidad de hacerlo y si es indispensable; pues todavía es importante quedarse en casa.

También muy importante, señaló López-Gatell, conservar la sana distancia de 2 metros.

Si a usted le sorprende un estornudo y no puede contenerlo no lo tape con las manos, tápelo con el brazo, "achú", igual la tos. Esto debe permanecer por siempre, por siempre, no solamente ahorita, por siempre, añadió el funcionario.

López-Gatell destacó que la mejor vacuna y el mejor tratamiento contra el COVID-19 es mantener el lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia, y si se presentan síntomas quedarse en casa.

Además, se invitó a la población a hacer un uso correcto del cubrebocas, con el fin de que funcione como una barrera protectora.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?