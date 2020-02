Nuevo coronavirus 2019 no nos toma con la guardia baja: UNAM

La Comisión Científica para la Atención de la Emergencia del Nuevo brote del Coronavirus, de la UNAM, informó que México tiene una capacidad instalada en el sector salud limitada para hacer frente a la posible llegada del COVID-19.

La capacidad instalada del sector salud la conocemos desde hace mucho tiempo, es una capacidad que está limitada y que actualmente se encuentra realmente en su máximo nivel de capacidad de atención", Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM.

Los integrantes de la comisión aseguraron que el nuevo coronavirus no toma a las autoridades desprevenidas, como en contingencias pasadas.

Nadie puede garantizar que puede hacer todo lo que pudiera ser necesario en un momento dado, pero, esta vez no nos toma con la guardia baja, como sucedió con la influenza", Malaquías López Cervantes, Facultad de Medicina UNAM

Ante ello llamaron a la población para que tomen en cuenta todas las medidas preventivas de higiene.

Por eso es fundamental las medidas de prevención que se están planteando ya en relación a la higiene, en relación a la etiqueta respiratoria, en relación a la vigilancia de casos sospechosos, para poder establecer actividades de contención, es fundamental para evitar la transmisión y si esto ocurre que se desarrolle de manera paulatina", Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM.JUYY

Recordaron que hasta el momento los casos sospechosos del nuevo coronavirus 2019 en territorio nacional han sido descartados por las autoridades sanitarias, y aunque llamaron a tomar precauciones y a mantenerse alertas, enfatizaron la necesidad de no caer en pánico.

Una idea fundamental es lo que tenemos todos claro: el virus no ha llegado a México y como población cada uno tiene la responsabilidad de mantenerse alertas y evitar una epidemia en el país. Mantenerse alerta sobre todo de casos sospechosos; ya hablaremos, la definición es muy clara del caso sospechoso; no caer en pánico, porque eso no ayuda y seguir las recomendaciones para evitar una pandemia, que son sumamente sencillas y asequibles a cualquier ciudadano de nuestro país", Daniela de la Rosa Zamboni, Programa universitario de investigación en la Salud, UNAM.

Los académicos de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios no descartan la toma de muestras a domicilio de casos sospechosos del nuevo coronavirus 2019, aunque solamente ante un panorama de cientos o hasta miles de casos confirmados en el país; lo que no es el caso de México, en donde no hay casos confirmados.

