¿Hay nuevos síntomas del COVID-19? Esto dice López-Gatell

Los síntomas característicos de la enfermedad COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, son fiebre, tos seca y cansancio, sin embargo las observaciones hechas por médicos de distintos países que tratan a diario casos de COVID-19 y numerosos estudios internacionales recientes, entre ellos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) decidieron incluir seis nuevos síntomas en la lista de los que se atribuye a esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Según la OMS, en general, a nivel mundial, alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, por ello las personas deben buscar atención médica.

La BBC publicó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) agregaron a esa lista los siguientes síntomas:

Escalofríos Temblores y escalofríos que no ceden Dolor muscular Dolor de cabeza Dolor de garganta Pérdida reciente del olfato o el gusto

¿Qué dice Hugo López-Gatell?

Ante esta información en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell mencionó que efectivamente hay muchísimos casos que tienen pérdida del olfato, que tienen pérdida del gusto y que tienen escalofríos, y esos son síntomas generales de las enfermedades respiratorias agudas.

La razón es que estos virus, no solo el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, también el virus de influenza, rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, otros coronavirus, afectan, dañan la superficie del aparato respiratorio, y el aparato respiratorio empieza en la nariz y termina en el último resquicio de los pulmones.

Explicó que al inflamarse la mucosa, que se encuentra en la superficie interna de la nariz, se deteriora el tejido y eso puede afectar la capacidad de sensación del olfato o del gusto. Generalmente es una pérdida temporal.

En las personas que se recuperan pueden pasar algunas semanas, a veces incluso un par de meses antes de recuperarse de esta sensación.

No es un predictor de gravedad, no quiere decir que la persona que perdió el olfato o el gusto tiene mayor probabilidad de complicarse, no, no tiene nada que ver con esto, aclaró López-Gatell.

En cuanto al síntoma agregado, el escalofrío, aclaró que es propio de la fiebre, es un síntoma que antecede a el alza en la temperatura, generalmente se percibe como una sensación de irritación generalizada, puede empezar la persona a temblar sin control.

