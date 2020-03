Olga Sánchez Cordero también ha sufrido violencia política

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que ha sufrido violencia de género siendo ya la encargada de la política interna del país.

Relató un episodio en el que le dijeron “Olga, siéntate”.

Ahí está en un auditorio con mucha gente, ahí está una expresión de alguien que conocía yo hace muchos años, en mi adolescencia y un “¡Olga, siéntate!” siendo secretaria de Gobernación". Y ahí está también las instrucciones presentes de los cuales los hombres no se dan cuenta", dijo la titular de la Segob .

Olga Sánchez Cordero participaba en la proyección del documental "Nosotras y Beijing" en la casona de Xicoténcatl.

Incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, le aplaudió su valiente discurso.

Yo espero que siga en la secretaría de gobernación porque es un discurso valiente", estableció Ricardo Monreal, senador de Morena.

Dice ella, yo también sufro violencia política porque son miembros de una organización o de un gabinete de seguridad donde en su mayoría son hombres y en ocasiones asumen actitudes patriarcales "Siéntate, Olga", le dicen. Vaya valentía de la secretaría de Gobernación de este país", añadió.

Sin embargo, al concluir su participación, la secretaria de Gobernación cambió totalmente la versión.

Dijo que no había sido dentro del gabinete presidencial, sino un compañero de escuela el que le había dicho "Olga, siéntate".

Era un amigo que me conocía desde la primaria, primaria-secundaria, entonces tenía mucha relación conmigo desde hace muchos años estaba yo esperando sentarme y entonces de repente no me sentaba porque decía yo "no mejor me quiero ir a la banca de al final porque tengo un compromiso y tengo que salir rápido" entonces me dijo cuando estaba yo queriéndome sentar y no, me dijo Olga siéntate y sentí como Olga siéntate , un compañero de la escuela", señaló Olga Sánchez Cordero .

No, no, no, dentro del gobierno no, fue un amigo mío de la escuela", reiteró Sánchez Cordero .

