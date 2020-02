Operativo de Cuaresma: vigilar precios y calidad de productos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Salud capitalina y la aclaldía Iztapalapa, encabezaron el Operativo de Cuaresma 2020, en la Nueva Viga de la CDMX, donde se constató que se exhiban los precios de los pescados y mariscos, que las básculas estén calibradas, para que se vendan kilos de a kilo, al mismo tiempo que sean productos frescos y de calidad.

Este operativo se lleva a cabo, a fin de garantizar que el pescado y marisco sea fresco y que no se ponga en riesgo la salud de las personas y concluirá hasta que finalice la Semana Santa, en todo el país.

En caso de detectar irregularidades, que no se exhiban los precios, que las básculas no estén bien calibradas y que no se den kilos de a kilo, se aplicarán multas de acuerdo con el tamaño del comercio, que pueden ir desde mil a tres millones de pesos.

Incluso la Profeco pondrá básculas públicas para comprobar que la mercancía esta bien pesada, y en caso de algún abuso, llamó al público para que denuncie a través del teléfono del consumidor al 55 68 87 22, que es la mejor forma de atender a las personas de manera inmediata.

En cuanto a precios en pescados y mariscos, son variados desde 40 pesos hasta 130 pesos el kilo, esto depende de las especies que se consumen en esta temporada como el cazón, jaiba, trucha, peto, sierra del golfo, trucha mexicana, tilapia, entre otras.

