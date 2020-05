Fallece Paloma Cordero, viuda del expresidente De la Madrid

Políticos de diversos partidos externaron sus condolencias a Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo federal, por el fallecimiento de su madre, Paloma Cordero, exprimera dama y esposa del expresidente Miguel de la Madrid.

Aunque hasta el momento de la Madrid no se ha pronunciado, el expresidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “mis condolencias a la familia De la Madrid Cordero, en particular a Enrique, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Paloma Cordero. Descanse en paz”.

Mientras que el gobernador panista Javier Corral también envió sus condolencias al exsecretario y su familia, y deseó “resignación y consuelo”.

Quién también se unió a las condolencias fue el canciller Marcelo Ebrard, usando de igual forma las redes sociales para expresar condolencias a la familia y amigos.

La expresidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual senadora por el mismo instituto político Claudia Ruiz Massieu.

Mi solidaridad ante la pena que embarga a la familia De la Madrid Cordero, por el sensible deceso de Doña Paloma Cordero.

Paloma Cordero nació en la Ciudad de México el 1 de julio de 1937, fue esposa del expresidente Miguel de la Madrid, quién gobernó México de 1982 a 1988, tiempo en que ella se desempeñó como primera dama.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?