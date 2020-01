Para "corregir fallas", Fiscalía propone revisión del marco jurídico

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la próxima semana presentará el Plan Estratégico de Transición de la institución, el Plan de Persecución Penal y se lanzará la convocatoria pública para la revisión de todo el marco jurídico de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto, en su participación ante embajadores de México en otros países la nueva perspectiva y los retos que afronta la institución, durante la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules.

También expuso que la nueva institución es de litigio, se abren carpetas de investigación, se llevan a un juez y se trata de ganarlas; antes, dijo, se perdían el 97 por ciento de los juicios, pero en la actualidad esto ya no sucede pues ha aumentado el número de casos ganados.

Recibimos la vieja Procuraduría con 300 mil casos que no estaban ni siquiera trabajados. Cuando tienes un rezago no hay justicia. Más 25 mil órdenes de aprehensión sin cumplir, peritajes, decenas de miles de ellos", dijo sobre la revisión del marco jurídico .

Lo que se hizo, añadió, fue resolver la justicia cotidiana, la recepción y el trato de quien denuncia en todas las unidades del país y que no estaban atendidas.

En el caso de la figura de arraigo mencionó que no será eliminada, pero sí se ha reglamentado para evitar el abuso para convertirlo en una especie de sanción o condenas por la incapacidad de quien no puede consignar un delito, de ahí la importancia de la revisión del marco jurídico.

La FGR como órgano autónomo ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, porque hay unidades, no de la Fiscalía , del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia. Nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos ese tipo de afirmaciones que vayan contra la presunción de inocencia, porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal”, afirmó Gertz Manero .

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica y Estructural de la Fiscalía General de la República y las propuestas para revisión del marco jurídico y corrección de las fallas del nuevo sistema penal serán enviadas la próxima semana al Senado de la República, detalló.

Además, el titular de la Fiscalía, presentará una iniciativa para que exista un solo código penal en el país, informó durante una reunión con el Cuerpo Diplomático Mexicano, en la sede de la Cancillería.

