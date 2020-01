Para que haya crecimiento económico debe haber bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que para medir el crecimiento económico se tiene que tomar en cuenta el bienestar y desarrollo de la población, y afirmó que actualmente “hay capacidad de compra con los programas sociales”.

En el periodo liberal lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos. Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar”.

Luego de que se diera a conocer la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del último trimestre del año anterior, donde se establece que hubo decrecimiento en algunos sectores como comercio y servicios, el mandatario federal dijo que ya se esperaban esos índices.

“Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir. Hay bienestar, tengo otros datos. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar, que son distintos”, expuso durante su conferencia de prensa de este jueves.

Añadió que esos parámetros los establecieron en el periodo neoliberal, “pero los volvieron como la base para medir el desarrollo y a mí no me importa mucho. Crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos, en ese periodo hubo poco crecimiento y se acumuló en unas cuantas manos”.

López Obrador indicó que es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso, por lo que se debe tomar en cuenta el bienestar y el desarrollo, “el modelo neoliberal, dicho sea de paso, fracasó”, sentenció.

