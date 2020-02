Paro de hombres, no de mujeres: propone titular de la SFP

Ante la convocatoria a un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, planteó que en lugar de quedarse en sus casas, las féminas se apropien de los espacios públicos.

Para sacudir al país este 9 marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un paro de hombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz.” Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP

Para el próximo lunes 9 de marzo, diversos colectivos han convocado a realizar un paro nacional de mujeres, en protesta por la violencia de género que se vive en el país.

Ante esta iniciativa, universidades, partidos políticos, empresas y gobiernos se han unido y han dado a conocer que no habrá sanciones para las mujeres que decidan participar.

¿Qué dice Morena?

Por su parte, Morena refrendó su respaldo al paro de mujeres propuesto para el 9 de marzo y reiteró que se debe evitar politizar el tema.

Alejandro Viedma Velázquez, consejero del Poder Legislativo de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), expuso que ese instituto político apoya a cabalidad el paro nacional.

Destacó la importancia de apoyarlas en campañas en contra de la violencia y proteger el ejercicio de sus derechos. En este sentido, el morenista exhortó a todos los partidos políticos del país a impedir que se politice el tema y no lucrar con este movimiento para sacar algún beneficio personal.

Asimismo, celebró que este movimiento logre el respaldo de diversos sectores en el país y reconoció que a la campaña se hayan sumado el INE, las cámaras de Diputados y Senadores, así como las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, entre otras.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum también dieron su visto bueno a la propuesta de los colectivos de mujeres para realizar el paro el 9 de marzo.

