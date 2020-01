Pese a tensiones internacionales, México es optimista en 2020: Ebrard

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que 2019 fue un año difícil e incierto; sin embargo, pese a la incertidumbre global y los anuncios de posibles conflictos “serios” entre Estados Unidos e Irán, México ve con optimismo este 2020.

Lo anterior fue dicho en el marco de la inauguración de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020: “Política Exterior para el Bienestar”, que se realiza del 7 al 10 de enero en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El ánimo que veo en este 2020 muy optimista muy resuelto de alegría, de optimismo fundado, un optimismo fundado, no simplemente por una actitud", Marcelo Ebrard.

Ebrard reconoció que fue un año difícil; sin embargo, expresó su confianza por este nuevo año que inicia.

"Fue un año difícil e incierto con muchas vicisitudes, pero debo decir que al inicio de este 2020 podemos ver con toda confianza este año a pesar de la incertidumbre global, a pesar de los anuncios de posibles conflictos serios, podemos ver con optimismo el futuro, porque en primer lugar, porque México ha demostrado ser una democracia consolidada, consistente, creíble, confiable y eficaz, tenemos un sistema democrático en México como muy pocos países tienen hoy.”

Un año para mantener buena relación con EU: Marcelo Ebrard

Entra las prioridades para México, este 2020, está mantener la buena relación con Estados Unidos y trabajar en el tema del tráfico ilegal de armas.

"Qué para Estados Unidos sea una prioridad efectiva reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país, porque cada arma que llega a México, por esa vía se traduce en homicidios. En México hay una relación de uno a uno, si no se reduce el tráfico ilícito de armas que calculamos, no nosotros, estudios diferentes, pueda ser alrededor del 2.2% de las armas que se venden en Estados Unidos, del mercado, las que pasan a México, si no se reduce por un esfuerzo conjunto que necesita el compromiso de los Estados Unidos entonces porque se supone que se va a poder doblegar a grupos que están fuertemente armados", Marcelo Ebrard.

El canciller reiteró que continuará con la política exterior que se tuvo en 2019

El funcionario federal aseguró que la base de la política exterior será la misma que se tuvo durante 2019; es decir, la política interior.

"Así se ha demostrado y así lo vamos a seguir demostrando en 2020"

Marcelo Ebrard sostuvo que México tendrá un gran activismo en todo el mundo y estará en el G20 así como en la Asamblea General de la ONU.

