Peso mexicano se mantiene fuerte pese a emergencia por coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López indicó que hasta el momento no se tiene detectado en México ningún caso del coronavirus que surgió en Wuhan, China; sin embargo dijo que sí está afectando los mercados.

Durante su conferencia matutina de este viernes, el mandatario aseveró que el virus si está impactando las bolsas de valores; sin embargo, la moneda mexicana, el peso, se mantiene fuerte.

Del coronavirus no hay ningún caso, eso no quiere decir que no se pueda presentar. Le estamos dando seguimiento a este asunto, todos los días se está informando a las nueve de la noche, pero no debe haber alarmas”.

“El virus inquieta a las monedas del mundo, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, no tanta en México. Nuestro peso está resistiendo, no tenemos problema”, afirmó el presidente.

Ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, hasta el momento tiene registro de 170 muertes y ocho mil contagiados, ninguno en México.

México toma medidas por coronavirus

Autoridades de salud de México anunciaron las acciones que se llevarán a cabo luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara este jueves emergencia internacional por la expansión del Nuevo Coronavirus 2019, el cual tuvo su origen en la ciudad de Wuhuan, en China.

En conferencia de prensa, Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud, informó que México está en "una fase de monitoreo" y que, para entrar a una fase de preparación, "necesitamos una articulación más concreta y eficaz" que no sólo considere "las entidades en el sector salud sino de otros actores involucrados".

Explicó las siguientes medidas y acuerdos:

Se reconoce a la Secretaría de Salud como la entidad que coordine y avale, a través de los diferentes órganos de gobierno, con sus pares estatales y jurisdiccionales, las acciones que se llevarán a cabo.

Se instala el Subcomité de Enfermedades Emergentes para que empiece con las labores de coordinación y preparación y, en su caso, que dé respuesta ante una emergencia.

Se instruye a los servicios estatales de salud que se activen y sesionen para que se coordinen con el Subcomité y se traduzcan las acciones de manera concreta en los estados.

Se apoye en la difusión de información del Subcomite, también de manera coordinada, y manteniendo una línea única de comunicación. Es decir, a través de la vocería única de comunicación de riesgos.

