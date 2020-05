Hasta este martes, el país suma 26 mil 025 casos confirmados de COVID-19, de los cuales seis mil 708 se mantienen activos, y se han registrado dos mil 507 defunciones.

En rueda de prensa se detalló que además se reportaron 16 mil 99 casos sospechosos acumulados y 63 mil 540 negativos. Referente a las defunciones, la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México mantienen el mayor número.

En su intervención Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que, gracias a la Jornada Nacional de Sana Distancia la curva epidemiológica se disminuyó, es decir, bajó la cantidad de contagios de COVID-19 pero eso no significa que las medidas de sanidad puedan levantarse, de lo contrario se daría un repunte.

López-Gatell dio a conocer además que el pico máximo de contagios en el Valle de México se dará el 8 de mayo por lo que reiteró el llamado a los capitalinos a quedarse en casa y continuar con la sana distancia.

Detalló que en la Ciudad de México y el Valle de México, de acuerdo con la última predicción, si no se hubieran tomado medidas habrían ocurrido 38 mil 773 casos en 61 días, en cambio, con intervenciones solo se tienen 10 mil 263 casos, una reducción del 74%.

No obstante, señaló que las diferentes ciudades y estados no están en el mismo momento de la epidemia, por lo que la reducción en la curva epidemiológica, no es la misma en todo el país.

La curva no se puede dibujar a nivel nacional. (...) no se puede considerar una sola curva. Así como la movilidad varía entre los estados, también la curva epidémica en algunos estados se habrá reducido 74% como en la Ciudad de México y en otros, otra cantidad”, apuntó.

En la conferencia, el subsecretario presentó una gráfica del contraste entre el pico de contagios previendo que no se tomaran las medidas preventivas y la curva epidémica al realizar las intervenciones de mitigación adecuadas.

Explicó que al inicio de la epidemia se tuvo una duplicidad de casos, entre los primeros cuatro a cinco días se alcanzaron los 100 casos; sin embargo, posteriormente se registró un cambio drástico de la curva.

