Pide AMLO indagar empresa ligada a Alfonso Romo, jefe de Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente para dar seguimiento a los señalamientos que arrojó la investigación realizada por cuatro periodistas, sobre le empresa Enerall ligada a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia.

El lunes, en diversos medios de comunicación se expuso una investigación en el que se acusa a la compañía en cuestión, ligada a Alfonso Romo, de tapar un cenote en el estado de Yucatán, además de destruir flora y fauna, por lo que el presidente AMLO instruyó a la Secretaría a iniciar una pesquisa.

Visita de los investigadores

Janet Cacelín, autora de la investigación, acudió a la conferencia de AMLO y afirmó que “Enerall tapó un cenote en Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de selva. Enerall se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán”.

Además, pidió un posicionamiento al titular del Ejecutivo federal y le preguntó si él ordenaría una investigación sobre la empresa ligada a Alfonso Romo.

No hay problema de conflicto de intereses porque eso no está admitido, no hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa (...) él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría”. AMLO.

Será el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, el responsable de revisar si existe o existió algún perjuicio a la zona natural; AMLO pidió que en las investigaciones participe Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

AMLO garantizó que no habrá impunidad en caso de que hay alguna irregularidad y reiteró que en su Gobierno se mantendrá en la defensa del medio ambiente.

Se hará la investigación. No hay en el Gobierno nuestro, impunidad. No es como en los anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos, prohibimos el fracking, el uso de maíz transgénico, somos distintos”. AMLO.

